Hakkarili Yunus’tan iglo evi

Hakkarili Bal ailesi, evlerinin önünde biriken kardan iglo evi yaparak karı eğlenceye çevirdi.

Hakkari’de etkili olan yoğun kar yağışı, kentte hem zorlu anlara hem de renkli görüntülere sahne oluyor. Kent merkezinde kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu kentte Bal ailesi karı eğlenceye dönüştürdü. Gazi Mahallesi’nde ikamet eden Bal ailesinin fertlerinden Yunus Bal, evinin önünde biriken karları değerlendirerek çocukları için iglo yaptı. Uzun uğraşlar sonucu yaklaşık 3 metre genişliğinde ve 1,5 metre uzunluğunda iglo yapan Bal, ortaya güzel bir eser çıkardı.
Çocuklarıyla birlikte igloda oturmanın mutluluğunu yaşan Yunus Bal, "Kar zorluklarıyla birlikte mutluluğu da getiriyor. Çocuklarımız sevinsin istedik" dedi.

Hakkarili Yunus'tan iglo evi 4

