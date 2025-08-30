Hakkı Alkan ile Samet Jankovic arasındaki olay gündem oldu! Görüntüler ortaya çıktı: "Saksı fırlattı" diyerek şikayetçi oldu

ShiftDelete. net şirketinin sahibi, yayıncı Hakkı Alkan ile çalışanı Samet Jankovic arasında ofis ortamında tartışma çıktı. Çok sinirlenen Alkan, masasında oturan Jankovic'e saksı fırlattı. Alkan ve Jankovic birbirlerinin üzerine yürürken, araya diğer çalışanlar girdi.



ŞİKAYETÇİ OLDU

Kavganın görüntüleri ise sosyal medyada gündem oldu. Şirket ile yollarını ayıran Jankovic, darp raporu da alarak şikayetçi oldu.

Yayıncı Hakkı Alkan ile şirketinde çalışan Samet Jankovic arasında yaşanan kavga sosyal medyada gündem oldu.

📌 Jankovic, Hakkı Alkan'ın içinde çakıl taşı olan saksı fırlattığını ifade ederek darp raporu aldı ve şikayetçi oldu.

📌Alkan ise "Sinirlerime hakim olamayarak o anda… pic.twitter.com/5xv3huPciu — Mynet (@mynet) August 30, 2025

"ÇİÇEK DALINI FIRLATTIM KENDİSİNE DENK GELDİ"

Olayın ardından Hakkı Alkan bir açıklama yaparak özür diledi. Alkan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Üzücü bir durum hakkında sizleri bilgilendirmek isterim. Yayıncılık zor iş. Özellikle de dijital yayıncılık. Bilgiler çok hızlı akıyor, takipçilerimizin beklentileri yüksek ve yayınlamamız gereken platformların sayısı fazla. Bilgilendirici videolar hazırlamak için yoğun bir ekip, her gün inanılmaz efor sarfediyor. Tıpkı doktorluk gibi, polislik gibi, yayıncılık da gece gündüz devam eden bir hizmet. Bu işi 20 yıldır yapan ve yaklaşık 40 kişi ile çalışan birisi olarak, tatlı günlerimiz olduğu gibi, bugün yaşanan üzücü zamanlarımız da oldu.

İlk geldiği günden bu yana 4 yıl boyunca yayınımıza büyük katkıları olan Samet kardeşim ile yayınlanması gereken içeriklerle alakalı bir tartışma yaşadık ve bu tartışma, karşılıklı olarak istenmeyen bir noktaya geldi. Tartışma esnasında, sinirlerime hakim olamayarak o anda yanımdaki çiçeğin dalını, masasına doğru fırlattım ve kendisine denk geldi."

"ÖZÜR DİLERİM"

"Şükürler olsun, kendisine bir zarar gelmedi. Olayın gerçekleştiği anı, ofis içi güvenlik kamerası görüntülerini de öncesi ve sonrası ile emniyet yetkililerine teslim ettim. Samet ile çalışma hayatımız boyunca ağabey kardeş ilişkisi içerisinde devam eden sürecin bu noktaya gelmesi, hepimiz için üzücü oldu. Yaşanan bu durumdan dolayı Samet kardeşimden ve sizlerden özür dilerim. Yaptığımız yoğun işlerdeki stresi yönetebilmek, daha huzurlu bir ortam içinde ekip arkadaşlarımın içerik üretebilmesini sağlamak için elimden gelen her şeyi yapacağım. Ben her anını sizlerle paylaşan biriyim o sebeple bu konuyu da sizlerle paylaşmak istedim. Saygılarımla."

"İNANILMAZ BİR HİSSETTİM"

Samet Jankovic de sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, mahkemeye başvurduğunu duyurdu. Samet Jankovic X hesabından olay sonrası çektiği bir fotoğrafını da paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

"20 yıldır kimsenin anlatamadığını, kısaca özetleyeceğim. Ancak en büyüğünü YouTube'a sakladım. Şimdi neler yaşadığımı bir de benden dinleyin. 2021 Nisan ayında başladığım ShiftDelete sitesinde, bir çok başarıya imza attık ekip ile beraber. Beraber çalıştığım insanlar hala var. Şu an konu yargı sürecinde olduğu için pek bir şey paylaşamıyorum. Ancak sonuna kadar okumanızda fayda var. 4 yılda yaptığım ek mesailerin hiçbirini, ben dahil arkadaşlarım almadı. Daha geçtiğimiz gün bana yapılan zam iptal edildi. Mobbing kısmına değinmiyorum bile. Küfürler, tehditler havada uçuşan bir kurumdan bahsediyorum. Keşke emek verdiğim yer ile ilgili bu paylaşımı yapmak zorunda kalmasaydım. Kendisi az önce bir özür mesajı yayınlamış. Dal diye bahsediyor yüzüme fırlattığı şeyi. İçinde çakıl taşı olan ve eline ne aldığını görmeden attığı bir durum yaşandı. Kamera kayıtlarını paylaşamıyorum dediğim gibi ama o an inanılmaz bir acı hissettim ve üzerine yürüdüm. Zor tuttular arkadaşlarım. Bu olay patlama noktası oldu. Haksız kazançlar, küçük influencerların önünü kesme, çalışanı hakkında bel altı söylemler vs bunlara hiç girmeyeceğim burada. Ancak 4 yılda neler yaşadıysam hepsini tek bir videoda paylaşacağım. Bu olay unutulacak her zaman olduğu gibi ancak kötülüklerin artık gün yüzüne çıkması gerekiyor. Kendisinin bende emeği çoktur. Keza benimde kuruma katkım epey bir oldu. Ancak 4 yıldır kardeşimin dediğin adama, insanların içinde saldırırsan bunun sonuçları olacak elbette. Gece geç saatlerde bile bu kuruma hizmet eden biri olarak. Bunu hak etmedim. Hiçbir zaman çalıştığım yer hakkında kimseye laf ettirmedim, hep korudum savundum. Sonuçta insan yediği kaba tükürmemeli. Ancak benimle beraber mağdur olan birçok insan, bu durumun artık anlatılması gerektiği kanaatinde. Son olarak, darp raporu aldım. Süreç mahkemede. Bu süreçten sonra yoluma tek devam edeceğimi belirtmek istiyorum. Her ne olursa olsun, her devrin bir adamı vardır. Elbet bu devran dönecek."