Hakkında 25 yıl hapis cezası olan dolandırıcı son anda yakalandı

Tokat’ta hakkında "dolandırıcılık" suçundan kesinleşmiş 25 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, uzun süredir aranan M. Ş. isimli şahsın yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan fiziki takip sonucunda hükümlünün saklandığı adres tespit edildi. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, M. Ş.’yi bavulu hazır halde kaçmaya çalıştığı sırada yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Tokat Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen M. Ş. , polis ekipleri tarafından Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.



