Hakkında 77 yıl hapis cezasıyla aranıyordu! Kurye kıyafeti giyen polis tarafından yakalandı

Hatay'da hakkında 211 farklı dosyadan 77 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, 2023 yılından bu yana aranıyordu. Firari hükümlü, kurye kıyafeti giyen polis tarafından Edirne’de saklandığı evde yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şubesi ile yürüttükleri koordineli çalışma sonucu, bilişim sistemleri ile banka ve kredi kurumlarını kullanarak dolandırıcılık yaptığı suçlamasıyla hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü Ö.Z.’yi Edirne’de düzenledikleri operasyonla yakaladı.

POLİS KURYE KIYAFETİ GİYİP KAPIYI ÇALDI

Operasyonda, ekiplerin şüpheliyi yakalamak için kurye kıyafeti giyerek kapıyı çaldığı, bu yöntemle firarinin etkisiz hale getirildiği öğrenildi.

Gözaltına alınan Ö.Z.’nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

211 FARKLI DOSYASI VAR

Hakkında 211 farklı dosyadan 77 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ile 150 bin 980 TL adli para cezası bulunan Ö.Z.’nin, 12 Ocak 2023’ten bu yana firari olarak arandığı öğrenildi.
