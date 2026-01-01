Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin: “KKTC’de gerçekleştireceğimiz fiber dönüşüm seferberliği bir gelecek vizyonudur"

Resmi Gazete’nin 5. Mükerrer sayısında yayımlanan karara göre; Türkiye ile KKTC arasında fiber optik altyapının geliştirilmesi ve fiber optik kablollar üzerinden sunulan hizmetilerin hanelere ve işletmelere ulaştırılmasını amaçlayan iş birliği protokolü onaylandı. Protokolle, KKTC genelinde dijital altyapının güçlendirilmesi ve haberleşme hizmetlerinin yaygınlaştırılması hedefleniyor.

'GELECEK VİZYONU' MESAJI

Resmi Gazete’de yayımlanan karar sonrası değerlendirmelerde bulunan Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin, “Sayın Cumhurbaşkanımızın onayıyla Fiber Dönüşüm Protokolü’nün yürürlüğe girmesiyle birlikte, Türk Telekom olarak dijital çağın altyapısını bölgenin tamamıyla buluşturma hedefimizi yeni bir aşamaya taşıyoruz. Türkiye’den denizaltı kablolarla güçlü fiber ağımızı ulaştırdığımız KKTC’de şimdi de işletmelere ve hanelere kadar fiber internet götürülmesine yönelik dönüşümü, bölgenin teknoloji taşıyıcısı olarak Türk Telekom’un gerçekleştirecek olması bizler için büyük gurur. Altyapı yatırımlarının yanında KKTC’nin eğitimden ekonomiye, sağlıktan kamu hizmetlerine kadar birçok alanda dijitalleşmesini destekleyecek bir fiberleşme seferberliği ile Ada’nın dijital geleceğini inşa edeceğiz. Kuzey Kıbrıs’ta başlayan bu dönüşüm, yalnızca bir altyapı yatırımı değil; sürdürülebilir kalkınmayı, dijital eşitliği ve ortak refahı önceleyen uzun soluklu bir gelecek vizyonudur" dedi. (DHA)

