Hakkında hapis cezası verilmişti: Çok konuşulacak iddia! "Emir Sarıgül Sibel Can'la birlikte Londra'ya gitti"

Eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, eski Şişli Belediye Başkanı Hasan Hayri İnönü ve eski Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Emir Sarıgül'ün yargılandığı dava karara bağlandı. Hakkında terör örgütü DHKP/C'ye belediyelerden finans sağladığı iddia edilen Emir Sarıgül'le ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

6 YIL 13 AY HAPİS

Gerçek Gündem'den Seyhan Avşar'ın haberine göre, Mahkeme heyeti tutuksuz sanıklar eski Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Emir Sarıgül’e "örgüt üyesi olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etmek" ve "terörizme finansman sağlamak" suçlarından 6 yıl 13 ay hapis cezası verdi.

"İNŞALLAH İNŞALLAH HAFTAYA DÖNER"

Emir Sarıgül’ün bu dosya nedeniyle sevgilisi Sibel Can’ı da yanına alarak yurt dışına kaçtığı iddia edildi.

Sarıgül’ün yakın çevresi bu kaçışı doğrularken, Seyhan Avşar ise Emir Sarıgül’e ulaşmak için babası CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül’ü aradığı öğrenildi.

Sarıgül, oğlunun Londra'da olduğunu ifade etti.

'Ne zaman döner' şeklindeki soruma ise baba Sarıgül, “İnşallah inşallah haftaya döner” diye yanıt verdi.