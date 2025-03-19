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  4. Hakkında soruşturma başlatılan Marmaris Belediye Başkanı Ünlü ifade verdi! "Mağduriyetimizle ilgili şikayetçi olduk"

Hakkında soruşturma başlatılan Marmaris Belediye Başkanı Ünlü ifade verdi! "Mağduriyetimizle ilgili şikayetçi olduk"

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Kıdemli Şef Editörü
19.03.2025 23:15
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından Muğla'da gergin dakikalar yaşanmış, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü hakkında soruşturma başlatılmıştı. Ünlü akşam saatlerinde ifade vermeye gitti. Karakol çıkışında açıklama yapan Ünlü şikayetçi olduğunu belirtti.

Hakkında soruşturma başlatılan Marmaris Belediye Başkanı Ünlü ifade verdi! "Mağduriyetimizle ilgili şikayetçi olduk"

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması ile ilgili yapılan basın açıklamasında yaşanan olaylarla ilgili açıklamada bulundu. Başkan Ünlü, karakola giderek sorumlulardan şikayetçi olduklarını dile getirdi.

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SORUŞTURMA AÇILDI, İFADE VERDİ

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, bugün Muğla Adliyesi önünde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu‘nun gözaltına alınmasını protesto ederken emniyet mensuplarıyla bir arbede yaşamıştı. Arbedenin sonucunda önce hastaneye giderek sağlık raporu alan Acar Ünlü, ardından kendisi, fotoğrafçısı ve koruma memuru ile birlikte Marmaris Şehit Nedip Cengiz Eker Polis Karakolu’na gelerek ifade verdi. Başkan Ünlü hakkında yürüyüş kanununa muhalefet, polise mukavemet, kamu malına zarar vermek suçlarından soruşturma açıldığı öğrenildi.

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"ŞİKAYETÇİ OLDUK"

Başkan Ünlü karakol çıkışı yaptığı açıklamada, "Bugün yaşanan olaylarla ilgili şikayetçi olup, ifade vermeye geldik. Süreç ortada, bizim zaten parti olarak görüşümüz ortada. Partimizin görüşü doğrultusunda durumu takip ediyoruz ve bu görüş çerçevesinde süreci yöneteceğiz. Bugün Muğla Adliyesi önünde yaşananlarla ilgili olayın nasıl olduğunu dile getirdik ve mağduriyetimizle ilgili şikayetçi olduk" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Belediye başkanı Marmaris soruşturma ifade
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