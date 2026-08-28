Hakkında yakalama kararı vardı! Cem Küçük soruşturmasında İsmail Çanak teslim oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen Cem Küçük soruşturmasında yeni gelişme yaşandı. Gazeteci Burak Doğan’ın aktardığına göre hakkında yakalama kararı çıkarılan İsmail Çanak, İstanbul Adliyesi’ne gelerek teslim oldu.

"BİLDİKLERİMİ ANLATACAĞIM"

Sözcü'nün aktardığına göre Çanak soruşturma dosyası kapsamında “bildiklerini anlatmak istediğini” beyan etti.

TELEFONUNU EVDE BIRAKIP KAYIPLARA KARIŞTIĞI ÖNE SÜRÜLMÜŞTÜ

Soruşturma kapsamında 25 Ağustos’ta İsmail Çanak, Serdar Özyurt ve Ahsen Melek Kocatürk hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Çanak ile Özyurt’un cep telefonlarını evlerinde bırakarak kayıplara karıştıkları öne sürülürken, Kocatürk’ün yurt dışında bulunduğu bildirilmişti.

CEM KÜÇÜK’E 17 AYRI PARA TRANSFERİ

Soruşturma dosyasına giren mali raporda, İsmail Çanak’tan Cem Küçük’e 17 ayrı işlemde toplam 315 bin lira gönderildiği belirtildi. Raporda, para transferlerinde çoğunlukla “elden alınan borç ödemesi” benzeri açıklamaların kullanıldığı ancak bu açıklamaların yetersiz bulunduğu kaydedildi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR Cem Küçük ile ilgili MASAK raporu ortaya çıktı!

NE OLMUŞTU?

Cem Küçük, “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” ve “şantaj” suçlamaları kapsamında 30 Temmuz’da gözaltına alınmış, ertesi gün “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçundan tutuklanmıştı. Soruşturmanın “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama”, “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” ve “fuhuş” suçlamaları kapsamında sürdürüldüğü belirtilmişti.