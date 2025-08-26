HABER

Halayda dron kazası! Para takmak isteyince olanlar oldu: "Buradan çıkarılan sonuç düğünde drona para takmayın"

Melih Kadir Yılmaz

Giresun'da bir düğünde ilginç anlar yaşandı. Halay çektiği sırada drona para takmak isteyen düğün sahibi, elini pervaneye sıkıştırdı. Dron ise halaydakilere çarparak düştü. O anlar kameralara yansırken, olay ayını anlatan adam, "Ağabeyime de drona para takmasını söyledim. Ağabeyim hem halayı bırakmadı hem de para takmaya kalkıştı. O sırada parayı sıkıştıracak yer bulamayınca eli pervanelere çaptı. Buradan çıkarılan sonuç düğünde drona para takmayın, gidin droncunun cebine para sıkıştırın" dedi

Bursa'da sosyal medyada içerik üreten Soner Aydın(32), memleketi Giresun'da yeğeninin sünnet düğününe gitti.

DRONA PARA TAKERKEN ELİ PERVANELERE ÇARPTI

Düğüne dron operatörü arkadaşı ile birlikte giden Aydın, ağabeyinden drona para takmasını söyledi. Ağabeyi halay esnasında kendisine yaklaşan drona para takarken yanlışlıkla eli pervanelere çarptı.

DRON YERE DÜŞTÜ

Çarpmayla birlikte dengesini kaybeden dron halayda bulunan davetlilere çarparak düştü. O anlar hem dron kamerasına hem de davetlilerin cep telefonuyla kayıt altına alınırken, sosyal medyaya yüklenen video beğeni rekorları kırdı.

"HEM HALAYI BIRAKMADI HEM DE PARA TAKMAYA ÇALIŞTI"

Düğünde yaşanan o anları anlatan Soner Aydın, "Ağabeyimin oğlunun sünnet düğünü için Giresun'a gittim. Drone operatörü arkadaşımı da yanıma aldım. Ağabeyime de drona para takmasını söyledim. Ağabeyim hem halayı bırakmadı hem de para takmaya kalkıştı" dedi.

"ÇIKARILACAK SONUÇ, DÜĞÜNDE DRONA PARA TAKMAYIN"

Aydın açıklamalarının devamında ise "O sırada parayı sıkıştıracak yer bulamayınca eli pervanelere çaptı. Dronda dengesini kaybederek halaydakilere çarptı. Neyse ki kimseye bir şey olmadı, dronda sağlam. Bizim için de güzel bir anı oldu. Sosyal medyaya yüklediğimizde video oldukça izlendi. İnsanların tepkileri de güzel. Buradan çıkarılan sonuç düğünde drona para takmayın, gidin droncunun cebine para sıkıştırın" ifadelerini kullandı.

