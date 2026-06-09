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Halde alıcı bulamadığı 4 ton ürünü vatandaşlara ücretsiz dağıttı

Antalya’nın Serik ilçesinde bir üretici, toptancı halinde alıcı bulamadığı yaklaşık 4 ton domatesi vatandaşlara ücretsiz dağıttı.

Halde alıcı bulamadığı 4 ton ürünü vatandaşlara ücretsiz dağıttı

Antalya’nın Serik ilçesinde bir üretici, toptancı halinde alıcı bulamadığı yaklaşık 4 ton domatesi vatandaşlara ücretsiz dağıttı. Çınaraltı Meydanı’nda gerçekleştirilen dağıtıma vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Halde alıcı bulamadığı 4 ton ürünü vatandaşlara ücretsiz dağıttı 1

Aksu ilçesinde çiftçilik yapan Turan Kıvrak, kendi üretimi olan domatesleri toptancı halinde satamayınca farklı bir yöntem izledi. Kasalarla kamyonete yüklenen yaklaşık 4 ton domates, Serik Çınaraltı Meydanı’na getirilerek vatandaşlara bedelsiz olarak dağıtıldı. Ücretsiz domates dağıtıldığını duyan çok sayıda vatandaş kısa sürede meydana akın etti. Vatandaşlar, yanlarında getirdikleri poşetlere doldurdukları domatesleri alarak evlerine götürdü. Dağıtım sırasında zaman zaman yoğunluk yaşandığı gözlendi.

Halde alıcı bulamadığı 4 ton ürünü vatandaşlara ücretsiz dağıttı 2

"5 LİRA MI, BUYURUN BEDAVA"

Üretici Turan Kıvrak, tarım sektöründe yaşanan fiyat dalgalanmalarına dikkat çekerek ürünlerini satmak yerine vatandaşlarla paylaşmayı tercih ettiğini söyledi. Kıvrak, "Bizler Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak ister 100 lira olsun ister 5 lira olsun halkımıza dağıtıyoruz. 100 lira olduğu zamanda da üretmemiz zor oluyor. Bugün bolluk var. Buyurun arkadaşlar, buyurun vatandaşlar. 5 lira mı, buyurun bedava" dedi.

Halde alıcı bulamadığı 4 ton ürünü vatandaşlara ücretsiz dağıttı 3

Ücretsiz dağıtılan domateslerden alan vatandaşlar ise üreticiye teşekkür etti.

Halde alıcı bulamadığı 4 ton ürünü vatandaşlara ücretsiz dağıttı 4

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
domates antalya Aksu
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