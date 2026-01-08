HABER

Halep'te çatışmalar sürüyor! Suriye ordusu Eşrefiyye'yi büyük ölçüde kontrol altına aldı

Suriye'nin Halep kentinde Suriye ordusu ile terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı SDG arasındaki çatışmalar devam ediyor. Suriye ordusu birlikleri, SDG işgali altındaki mahallelerden Eşrefiyye'yi büyük ölçüde kontrol altına aldı. Suriye İçişleri Bakanlığı'na bağlı Özel Görev Gücü Birimleri de arama tarama faaliyetleri yapmaya başladı.

Halep kent merkezinde PKK/YPG’ye karşı nokta operasyonlar yapan ve çatışmalara katılan askeri kaynaklardan aldığı bilgiye göre, askeri birlikler güney, batı ve kuzey yönlerinden girerek mahalleyi büyük ölçüde ele geçirdi.

ÖZEL GÖREV GÜCÜ BÖLGEDE

Suriye İçişleri Bakanlığı'na bağlı Özel Görev Gücü Birimleri de mahalleye giriş yaparak Eşrefiyye'de arama tarama faaliyetlerine başladı.

Terör örgütü ile ordu birlikleri arasındaki çatışmalar mahallenin bazı kesimlerinde ve Şeyh Maksud Mahallesi hattında sürüyor.
Halep Valisi Azzam el Garib, yaptığı açıklamada, "İç güvenlik güçleri, söz konusu iki mahalleyi tamamen güvence altına almak ve yerinden edilmiş sakinlerin evlerine güvenli bir şekilde dönmelerini sağlamak amacıyla buralara konuşlanmaya hazırlanıyor." ifadelerini kullandı.

Suriye basınında yer alan haberlere göre; Suriye ordusu, Halep kentindeki Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerindeki SDG mevzilerini hedef alan bombardımana başladı. SDG'nin kentin mahallelerini hedef alan saldırıları sonucu 7 kişinin hayatını kaybettiği, 52 kişinin de yaralandığı bildirildi.

142 BİN SİVİL AYRILDI

Suriye basını, Suriye ordusunun SDG'ye yönelik operasyon başlatacağını duyurarak sivillerin Şeyh Maksud ve Eşrefiyye'yi terk etmesi istemesinin ardından 142 bin sivilin bölgeden ayrıldığı duyuruldu. Tahliye için seksen nakliye aracının görevlendirildiği ve 12 geçici barınağın açıldığı belirtildi.

ROKETİN DÜŞTÜĞÜ YERDE YANGIN ÇIKTI

Suriye’nin Halep kentinde SDG’nin attığı roketlerin düştüğü bölgede yangın çıktı. İtfaiye ve Suriye Sivil Savunma ekiplerinin, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

HALEP'TE PKK/YPG'YE YÖNELİK OPERASYON

Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG, 6 Aralık'tan itibaren işgal ettiği bölgelerden Halep'te birçok noktaya saldırı düzenlemişti.

Şam yönetimi, terör örgütü PKK/YPG'den anlaşmalara uymasını ve Halep'teki saldırıları sonlandırmasını istemişti.

PKK/YPG'nin saldırılarını sürdürmesi üzerine Suriye ordusu, terör örgütünün işgalinde tuttuğu Halep'in Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerindeki mevzilerine nokta operasyonlara başladı.

Bölgede çatışmalar sürerken terör örgütü Halep'te birçok sivil yerleşim noktasına saldırılar düzenledi.

Terör örgütünün 6 Aralık'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 9 Suriyeli hayatını kaybetti, çoğu sivil 55 kişi de yaralandı.

Halep Kent Merkez Komitesi, Halep’te güvenli bölgelere tahliye edilenlerin sayısının 142 bin olduğunu duyurmuştu.

Halep te çatışmalar sürüyor! Suriye ordusu Eşrefiyye yi büyük ölçüde kontrol altına aldı 11Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

