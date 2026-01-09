Nükleer saldırılara dayanabilen 'Kıyamet uçağı yeniden görüntülendi!

ABD'nin kriz anlarında kullanmak ürettiği ve ABD hükümetini koruma misyonu olan 'kıyamet günü uçağı' iniş yaparken görüntülendi. Uçağın görüntüleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

KIYAMET UÇAĞI NEDİR?

"Kıyamet uçağı" lakabıyla bilinen Boeing E-4B Nightwatch, ABD Hava Kuvvetleri tarafından kullanılan, Boeing 747-200 temel alınarak tasarlanmış, militarize edilmiş bir stratejik komuta kontrol uçağıdır. Soğuk Savaş dönemi için geliştirilmiş olan E-4B'ler, en kritik ulusal kriz anlarında yerden bağımsız bir uçan komuta merkezi işlevi görür.

Soğuk Savaş döneminde ABD ve Sovyetler Birliği tarafından geliştirilen bu uçaklar, 11 Eylül 2001 saldırıları sırasında da kullanılmıştı. Bu da kıyamet uçaklarının sadece savaş değil, büyük çaplı krizlerde de devreye alındığını gösteriyor.

Uçağın ayrıca nükleer savaş durumunda ABD hükümetini muhafaza etmesi amacıyla geliştirildiği de biliniyor.