HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Nükleer saldırılara dayanabilen 'Kıyamet uçağı yeniden görüntülendi!

ABD'nin 'kıyamet uçağı' uzun bir aradan sonra yeniden görüntülendi. Boeing E-4B Nightwatch tipi uçağın ulusal kriz anlarında ABD hükümetini taşımak amacıyla üretildiği biliniyor. Öte yandan 'kıyamet uçağının' nükleer patlamalara dayanabildiği de gelen bilgiler arasında... İşte o görüntüler!

Nükleer saldırılara dayanabilen 'Kıyamet uçağı yeniden görüntülendi!
Doğukan Akbayır

ABD'nin kriz anlarında kullanmak ürettiği ve ABD hükümetini koruma misyonu olan 'kıyamet günü uçağı' iniş yaparken görüntülendi. Uçağın görüntüleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Nükleer saldırılara dayanabilen Kıyamet uçağı yeniden görüntülendi! 1

KIYAMET UÇAĞI NEDİR?

"Kıyamet uçağı" lakabıyla bilinen Boeing E-4B Nightwatch, ABD Hava Kuvvetleri tarafından kullanılan, Boeing 747-200 temel alınarak tasarlanmış, militarize edilmiş bir stratejik komuta kontrol uçağıdır. Soğuk Savaş dönemi için geliştirilmiş olan E-4B'ler, en kritik ulusal kriz anlarında yerden bağımsız bir uçan komuta merkezi işlevi görür.

Nükleer saldırılara dayanabilen Kıyamet uçağı yeniden görüntülendi! 2

Soğuk Savaş döneminde ABD ve Sovyetler Birliği tarafından geliştirilen bu uçaklar, 11 Eylül 2001 saldırıları sırasında da kullanılmıştı. Bu da kıyamet uçaklarının sadece savaş değil, büyük çaplı krizlerde de devreye alındığını gösteriyor.

Nükleer saldırılara dayanabilen Kıyamet uçağı yeniden görüntülendi! 3

Uçağın ayrıca nükleer savaş durumunda ABD hükümetini muhafaza etmesi amacıyla geliştirildiği de biliniyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
20 köpeğin saldırısına uğramıştı! 5 milyon lira tazminat ödenecek20 köpeğin saldırısına uğramıştı! 5 milyon lira tazminat ödenecek
ASKİ saat verdi! Ankara'da su kesintisi bitiyorASKİ saat verdi! Ankara'da su kesintisi bitiyor

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
uçak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran'da protestolar büyüyor! Trump'tan Tahran'a tehdit: "Çok sert vururuz"

İran'da protestolar büyüyor! Trump'tan Tahran'a tehdit: "Çok sert vururuz"

Fırtına, iskeledeki işçileri denize düşürdü: 1 ölü, 2 yaralı

Fırtına, iskeledeki işçileri denize düşürdü: 1 ölü, 2 yaralı

Real Madrid'de Federico Valverde A.Madrid'e yüzyılın golünü attı!

Real Madrid'de Federico Valverde A.Madrid'e yüzyılın golünü attı!

Bergüzar Korel erotik sahneleriyle gündemde! Sitem etti

Bergüzar Korel erotik sahneleriyle gündemde! Sitem etti

Kira zammı belli oldu, depozito için de karar çıktı

Kira zammı belli oldu, depozito için de karar çıktı

Süpermarket devi 300 mağaza açacak!

Süpermarket devi 300 mağaza açacak!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.