Halı saha ölümleri yükseldi! Kalp krizi gençleri de etkiliyor: 24 yaşındaki genç futbol oynarken hayatını kaybetti...

Türkiye'de halı sahada kalp krizi nedeniyle yaşanan can kayıplarına bir yenisi daha eklendi. Bu yıl içinde benzer durumlarda yaşamını yitirenlerin sayısı 7’ye yükseldi. Son acı haber Siirt’ten geldi.

MAÇ SIRASINDA ANİDEN FENALAŞTI

Kent merkezindeki bir halı sahada arkadaşlarıyla maç yapan Emrullah Furkan Özer (24), aniden fenalaştı. Maç sırasında aniden fenalaştı. Özer’in yere yığılması üzerine arkadaşları hemen yardımına koştu. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

KALP KRİZİ NEDENİYLE HAYATINI KAYBETTİ!

İlk müdahalesi halı sahada yapılan genç, ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Özer, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Özer'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi. Olay, halı sahanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

KALP KRİZİ NEDEN OLUŞUR?

Kalp krizi, genellikle kalp damarlarında oluşan ani tıkanıklık nedeniyle kalp kasının yeterli oksijen alamaması sonucu meydana geliyor. Özellikle efor gerektiren sporlar sırasında vücutta artan oksijen ihtiyacı, fark edilmemiş kalp rahatsızlıklarını tetikleyebiliyor.

Uzmanlara göre kalp krizinin başlıca nedenleri arasında yüksek tansiyon, kolesterol, sigara kullanımı, diyabet, obezite, genetik yatkınlık ve hareketsiz yaşam tarzı yer alıyor.

(AA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır