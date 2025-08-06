Halı yıkamacı olduğu ortaya çıkan psikolog Volkan Uçak diplomasını kaça aldığını açıkladı! Mesajlarda her şey ortaya çıktı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen sahte diploma soruşturması tamamlandı. Resmi belgede sahtecilik, bilişim sistemine izinsiz erişim, kişisel verilerin hukuka aykırı elde edilmesi gibi suçlardan 5 ila 50 yıl arası hapis cezası istenen 65 sanığın yer aldığı iddianamedeki sanıklardan televizyon programlarına da çıkan ünlü doktor Volkan Uçak ile ilgili ayrıntılar dikkat çekti.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Ege Üniversitesi Psikoloji bölümü lisans diploması ile Klinik Psikoloji Yüksek Lisans diplomasının sahte olduğu belirlenen ünlü doktorun ifadesi de ortaya çıktı. Sabah'ta yer alan habere göre adına kayıtlı Alfa Psikolojik Danışmanlık şirketi bulunan Abdullah Volkan Uçak için Ege Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanı Işıl Gerekul Kırova adına bilgisi ve rızası dışında sahte kimlik kullanılmak suretiyle çıkartılan e-imza üzerinden yetkisiz erişim sağlanarak sahte diploma oluşturulduğu tespit edildi.

"ZAFER HOCA 80 BİN LİRA İSTEDİ"

Uçak ifadesinde, "Psikoloji Lisans ve Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı mezuniyet/diploma kaydı ile ilgili olarak yurtdışında okudum. Okuduğum üniversitenin denklik işlemlerinin Türkiye'de yapılıp yapılmadığı konusunda internette araştırmalar yaptım. Araştırmalar sırasında kendisini Zafer Hoca olarak tanıtan ve sonrasında ismini Ziya Kadiroğlu olarak öğrendiğim kişi Ege Üniversitesinde denklik işleminin yapılabileceği konusunda yönlendirme yaptı. 80 bin lira tutarında para talep etti" dedi.

"E-DEVLET'TE SORGULADIM"

Uçak, "Zafer hoca olarak bildiğim Ziya Kadiroğlu'na sadece lise diplomamı gönderdim. E-devlet üzerinden sorgulama yaptığımda mezun kaydını gördüm. Ancak bir müddet sonra Ziya Kadiroğlu'na ulaşamadım. Bu nedenle parayı göndermedim" dedi. Cep telefonunda SBKEZ olarak kayıtlı olan kişi ile aralarında gerçekleşen ve adına yasa dışı olarak çıkartılan mezun belgesini gönderildiği konuşma içeriklerini hatırlamadığını söyleyen Uçak, "Alfa Psikolojik danışmanlık isimli şirketinde psikolojik danışmanlık hizmeti vermediğini hipnoz, zihin kodlama gibi uygulamalar yaptığını anlattı.

SİSTEME YETKİSİZ GİRİŞ TESPİT EDİLDİ

Soruşturma kapsamında yapılan incelemede Ege Üniversitesi yöneticisi adına oluşturulan elektronik imza ile sistemlere yetkisiz erişim sağlandığı belirlendi. Bu yöntemle 15 Temmuz 2024'te klinik psikoloji yüksek lisans ve psikoloji lisans programından sahte diploma kaydı oluşturduğu tespit edildi.

KAYITLAR GÖRÜNMEYE BAŞLADI MESAJI

Uçak'ın cep telefonu mobil interneti ile e-devlet üzerinden diploma sorgulaması yaptığı anlaşıldı. Soruşturma kapsamında el konulan ve incelemesi yapılan cep telefonunda Uçak'ın anahtarcı Adnan ismi ile kayıtlı olan kişi ile görüşme yaptığı belirlendi. Ayrıca Uçak'ın cep telefonuna SBKEZ olarak kayıtlı olan kişiden sahte diploma belgesinin gönderildiği anlaşıldı. Ayrıca SBKEZ adlı kişi ile tezli yüksek lisansın sisteme kaydedilmesi, e-devlet sisteminde kaydın görünmeyi başlaması hususlarında çeşitli mesaj kayıtları tespit edildi.

ANAHTARCI ADNAN İLE MESAJLAŞMALAR

Uçak'ın cep telefonunda anahtarcı Adnan ismi ile kayıtlı olan sanık Adnan Taşdemir'e diploma temin edilmesi ve ücret ödenmesi konusunda mesaj kayıtları bulundu. Ziya Hoca ismi ile kayıtlı olan sanık Ziya Kadiroğlu ile diploma temin edilmesi ve ücret ödenmesi konusunda mesaj kayıtları ele geçirildi.

250 BİN LİRAYA DOÇENTLİK

Uçak'ın cep telefonunda Türkiye İletişim Ofisi olarak kayıtlı kişi ile 250 bin lira karşılığında doçentlik verilmesi konusunda konuşmalar olduğu görüldü.