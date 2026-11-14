Kürsüde 200 lirayı gösterdi! Notu okurken sesi titredi

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin 1. Olağan Kurultayı'nda partililere seslendi. "Özgür Türkiye, özgür gelecek" sloganlarıyla başlayan konuşmasında Özel, hayatını kaybeden eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ve Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ı da andı.

BİR GÜNLÜK SÜT PARASINI PARTİYE GÖNDERMİŞ

Partisinin kuruluş sürecinde vatandaşlardan gelen destekleri de anlatan Özel, Çankırı'nın Yapraklı ilçesine bağlı Sarıkaya köyünde yaşayan Veysel isimli vatandaşın gönderdiği 1000 lirayı hatırlattı.

Veysel amcanın bir günlük süt parasını gönderdiğini belirten Özel, kendisini kurultaya davet ettiğini ancak hayvanlarına bakacak kimse olmadığı için gelemediğini söyledi.

Özel, "Yapraklı Sarıkaya köyü, Veysel amca, helal et hakkını. Selam olsun sana" sözleriyle vatandaşın desteğine teşekkür etti.

KANSER HASTASI VATANDAŞIN MEKTUBU DUYGULANDIRDI

Kurultayın en dikkat çeken anlarından biri ise kanser hastası Fatma isimli vatandaşın gönderdiği zarfın gösterilmesiyle yaşandı.

Zarfın içerisinden çıkan 200 lirayı partililere gösteren Özel, mektupta yazanları aktarırken sesinin titremesine engel olamadı.

Fatma teyzenin kanser hastası olduğunu ve evladının yanına gitmekte olduğunu belirten Özel, mektubundaki mesajı şöyle paylaştı:

"Bu zarfı vermiş Fatma teyzem, içinden 200 lira çıktı. Ve bir not diyor ki 'Kanser hastasıyım, evladımın yanına gidiyorum. Ben görmem ama siz başaracaksınız' demiş."

Vatandaşa kürsüden seslenen Özel, "Fatma teyze ellerinden öpüyorum. Sağlıkla, o güzel günleri birlikte göreceğiz inşallah" ifadelerini kullandı.

Fatma teyzenin gönderdiği 200 lira ve mektuptaki sözler, kurultayda duygusal anların yaşanmasına neden oldu.