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Haliç Köprüsü'nde metrobüs kazası! Araçlar zarar gördü

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İstanbul'da seyir halindeyken kontrolden çıkan metrobüs bariyerlere çarptı. Kazada her iki aracın sürücüsü de yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kullanım dışı olan bir metrobüsü Beylikdüzü istikametine doğru çeken vinç, Haliç Köprüsü'nde kontrolden çıktı.

Vinç ve çektiği metrobüs, köprü üzerindeki metrobüs hattında bulunan bariyerlere çarptı. Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada her iki aracın sürücüsü de yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

BAZI ARAÇLAR ZARAR GÖRDÜ!

Kaza nedeniyle sökülen bariyerler, köprüden geçen D-100 kara yoluna savruldu. Bu sırada Ankara istikametinde seyir halinde olan bazı araçlar zarar gördü.

Kaza nedeniyle metrobüs hattının Zincirlikuyu istikametinde seferlerde bir süre aksama yaşandı, D-100 kara yolu Ankara istikametinde de trafiğin kontrollü verilmesi nedeniyle araç yoğunluğu oluştu.

Kazaya karışan araçlar kaldırıldı, belediye ekipleri bölgede temizlik çalışması yapıyor.

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(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Haliç Köprüsü Haliç kaza
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
hırsızlardan sonra otobüslerin metrobüslerin hali ortada:(:(
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