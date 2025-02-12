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  4. Halil Konakçı hakkında soruşturma başlatıldı! Bağımsız milletvekili Ümit Dikbayır duyurdu

Halil Konakçı hakkında soruşturma başlatıldı! Bağımsız milletvekili Ümit Dikbayır duyurdu

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
12.02.2025 18:56
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Diyanet İşleri Başkanlığı Halil Konakçı hakkında için soruşturma başlattı. Soruşturmanın başlatıldığını Sakarya bağımsız Milletvekili Ümit Dikbayır sosyal medya hesabından duyurdu.

Halil Konakçı hakkında soruşturma başlatıldı! Bağımsız milletvekili Ümit Dikbayır duyurdu

Bağımsız Milletvekili Ümit Dikbayır, Vaiz Halil Konakçı hakkında soruşturma başlatıldığını ve soruşturma kapsamında kendisinin bilgisine başvurulduğunu söyledi.

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Dikbayır, soruşturmanın başlatıldığını sosyal medya hesabından duyurdu.

İşte o açıklama:

"Geçen hafta “Halil Konakçı” isimli şahıs için Diyanet İşleri başkanlığına yazılı şikayette bulunmuştum. Açılan idari soruşturma kapsamında bilgime başvurmak için Diyanet İşleri Baş müfettişi İbrahim Öztürk ve Müdür Yrd. Hüseyin Akdağ ziyaretime geldiler. Şikayete konu olan tüm belgeleri dosya halinde kendilerine teslim ettim ve gerekli bilgilendirmeyi yaptım. Konunun takipçisi olacağımı bildirir, kendilerine çalışmalarında kolaylıklar dilerim"

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Milletvekili Ümit Dikbayır
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