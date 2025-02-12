Halil Konakçı hakkında soruşturma başlatıldı! Bağımsız milletvekili Ümit Dikbayır duyurdu

Bağımsız Milletvekili Ümit Dikbayır, Vaiz Halil Konakçı hakkında soruşturma başlatıldığını ve soruşturma kapsamında kendisinin bilgisine başvurulduğunu söyledi.

Dikbayır, soruşturmanın başlatıldığını sosyal medya hesabından duyurdu.

İşte o açıklama:

"Geçen hafta “Halil Konakçı” isimli şahıs için Diyanet İşleri başkanlığına yazılı şikayette bulunmuştum. Açılan idari soruşturma kapsamında bilgime başvurmak için Diyanet İşleri Baş müfettişi İbrahim Öztürk ve Müdür Yrd. Hüseyin Akdağ ziyaretime geldiler. Şikayete konu olan tüm belgeleri dosya halinde kendilerine teslim ettim ve gerekli bilgilendirmeyi yaptım. Konunun takipçisi olacağımı bildirir, kendilerine çalışmalarında kolaylıklar dilerim"