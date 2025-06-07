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Haliliye Belediyesi 662 personeliyle sahada

Kurban Bayramı süresince vatandaşların huzur ve güven içerisinde bir bayram geçirmesi amacıyla çalışmalarını yoğunlaştıran Haliliye Belediyesi, tüm birimleriyle sahada yer alıyor. Bayram hazırlıklarını günler öncesinden planlayan belediye, özellikle temizlik işleri müdürlüğü ve zabıta müdürlüğüne bağlı toplam 662 personelle kapsamlı bir hizmet ağı oluşturdu.

Haliliye Belediyesi 662 personeliyle sahada

Bayram namazının hemen ardından kurban kesim alanlarında görev alan temizlik işleri ekipleri, vatandaşlara 8 ton kurban poşeti dağıtarak hijyenik kesim ortamları oluşturulmasına katkı sağladı. Kurban kesim noktalarını düzenli olarak dezenfekte eden ekipler, kesim işlemlerinin sağlıklı şartlarda gerçekleştirilmesi için 80 adet kanca, el arabaları, kürek, sıvı sabun ve çöp konteynerleri gibi donanımları alana sevk etti. Kötü koku ve çevre kirliliğinin önüne geçilmesi amacıyla çöp konteynerleri ve mazgallarda sık aralıklarla temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları gerçekleştirilirken, sahadaki ekipler bayram boyunca temizlik faaliyetlerini sürdürüyor. Zabıta müdürlüğü ekipleri ise günün ilk saatlerinden itibaren kurban satış ve kesim alanlarında denetimlerini sürdürerek vatandaşların güvenli bir ortamda alışveriş yapmalarını sağladı. Satıcıları kurallar konusunda bilgilendiren ekipler, muhtemel sorunların önüne geçmek için bu alanlarda sabit ekip görevlendirdi.
Haliliye Belediyesi’nden yapılan açıklamada, bayram süresince yaşanabilecek her türlü olumsuzluğun, belediyenin iletişim merkezi aracılığıyla iletilebileceği belirtildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
bayram
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