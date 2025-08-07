HABER

Halit Yukay'ın teknesi parçalanmış halde bulunmuştu! O saatten sonra sinyal kesilmiş... Seri numaraları eşleşti

Yalova'dan Bozcaada'ya teknesiyle açılan Halit Yukay'ın teknesi parçalanmış halde bulunmuştu. Yukay'ı arama çalışmaları üçüncü gününde devam ederken açıklamada bulunan babası Can Yukay, oğullarının telefonun sinyalinin yola çıktığı gün saat 17:00'de kesildiğini söyledi. Öte yandan teknenin kırıma uğrayan parçalarındaki bazı izler ise dikkatten kaçmadı. İşte detaylar...

Melih Kadir Yılmaz

Yalova'dan Bozcaada’ya gitmek için açıldığı teknesi, parçalanmış ve yarı batık halde bulunan iş insanı Halit Yukay’ı (43) arama çalışmaları 3’üncü günde devam ediyor. İş insanı Halit Yukay, 4 Ağustos'ta saat 15.10’da Yalova’dan Bozcaada’ya gitmek üzere kendisine ait 'Graywolf' isimli tekneyle denize açıldı. Aynı gün kendisinden haber alamayan yakınlarının ihbarıyla Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti.

Halit Yukay ın teknesi parçalanmış halde bulunmuştu! O saatten sonra sinyal kesilmiş... Seri numaraları eşleşti 1

PARÇALANMIŞ TEKNE İHBARI YAPILDI

Ekipler tekneye ulaşmaya çalışırken, 5 Ağustos’ta saat 14.30 sıralarında Balıkesir’in Erdek ilçesi Kapıdağ Yarımadası Turanköy açıklarında seyir halinde olan ticari gemiden deniz yüzeyinde yarı batık durumda tekne parçalarının görüldüğü ihbarı yapıldı. Bunun üzerine Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı ekipleri, verilen koordinata gitti.

Halit Yukay ın teknesi parçalanmış halde bulunmuştu! O saatten sonra sinyal kesilmiş... Seri numaraları eşleşti 2

ARAMALARDAN SONUÇ ALINAMADI

Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı 1 helikopter, 1 dalış timi ve 7 yüzer unsurla arama kurtarma çalışması başlatıldı. Yarı batık tekneye dalış timi de dalış yaptı. Ancak aramalardan sonuç alınamadı.

Halit Yukay ın teknesi parçalanmış halde bulunmuştu! O saatten sonra sinyal kesilmiş... Seri numaraları eşleşti 3

SERİ NUMARALARI EŞLEŞTİ

Ekiplerin incelemesinde, parçalanmış teknenin motor seri numarasının, Yukay’ın teknesiyle eşleştiği belirtildi. Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı ekiplerinin dalış gerçekleştirdiği teknenin su altı görüntülerinde parçalandığı görülürken, arama çalışmalarını Marmara Adası’nda takip eden Yukay ailesinin, oğullarıyla en son denize açıldığı zaman görüştüğü öğrenildi.

Halit Yukay ın teknesi parçalanmış halde bulunmuştu! O saatten sonra sinyal kesilmiş... Seri numaraları eşleşti 4

"SAAT 17.00'DEN SONRA CEP TELEFONU SİNYALİ KESİLDİ"

Öte yandan Yukay'ın babası Can Yukay yaptığı açıklamada, "O gün saat 17.00'den sonra cep telefonu sinyali kesildi. Kendisine bir daha ulaşamadık. Denize düştüğü için cep telefonu sinyali kesilmiş olabilir" dedi.

Halit Yukay ın teknesi parçalanmış halde bulunmuştu! O saatten sonra sinyal kesilmiş... Seri numaraları eşleşti 5

TEKNENİN PARÇALARINDAKİ İZLER DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan teknenin kırıma uğrayan parçalarındaki izler dikkat çekti. Teknenin neden parçalandığı henüz netlik kazanmazken, akıllara olası bir kaza ihtimali durumu da geldi. Ekiplerin bu yöndeki çalışmaları ise devam ediyor.

TEKNEYLE HAREKET ETTİĞİ SON ANLAR ORTAYA ÇIKMIŞTI

Olayla ilgili Marmara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılırken, Yalova'nın Altınova ilçesinde yat tersanesi ve şirketi bulunan, mühendis ve baş tasarımcı olarak yat üretimi yapan Halit Yukay’ın, Yalova'dan Bozcaada'ya hareket ettiği anlar da ortaya çıktı. Görüntüde, Halit Yukay’ın teknesiyle limandan ayrıldığı görüldü.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Halit Yukay'ı arama kurtarma çalışmaları havadan helikopterlerle, denizden de Sahil Güvenlik botları ve balıkçı tekneleriyle sürüyor. Çalışmalar, Balıkesir'in Erdek ilçesi Kapıdağ Yarımadası'nın kuzey batısındaki Turan köyü ile Ormanlı köyü arasındaki kıyı şeridi ve Manastır Koyu'nda yoğunlaştırıldı. 2 gündür yapılan arama çalışmaları gecenin geç saatlerine kadar sürdü. Ancak Yukay'a ait herhangi bir ize henüz rastlanmadı. Arama kurtarma çalışmaları, bugün sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yeniden başladı.

(DHA)

