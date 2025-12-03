Afyonkarahisar Tarım ve Odman Müdürlüğü tarafından başlatılan ’Halk Elinde Anadolu Mandasının Islahı Projesi’ devam ediyor.

Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yerel değerlere sahip çıkmaya devam ediyor. Projeyle ilgili kurumdan yapılan yazılı açıklamada, "İlimizde büyük bir titizlikle yürütülen ‘Halk Elinde Anadolu Mandasının Islahı Projesi’ kapsamında projeye dahil olan mandaların sayım ve tespit işlemleri teknik personelimizce tamamlanmıştır. Bu projeyle, yerli ırkımız olan Anadolu Mandasının genetik özelliklerini koruyor ve verimliliğini artırarak yetiştiricilerimize destek oluyoruz" dedi.

Kaynak: İHA