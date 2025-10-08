Halk otobüslerinin biri bozuldu, diğeri kaza yaptı

Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. bünyesine kısa süre önce katılan 18 metrelik halk otobüsü, bugün öğle saatlerinde seferine devam ederken Merkezefendi ilçesi Altıntop Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarında seyir halindeyken aniden arızalandı. Yolcuları diğer araçlara yönlendirilen otobüs, teknik ekipler tarafından onarımının yapılmasının ardından görev yerine döndü.

Büyükşehir belediyesi bünyesinde görev yapan bir başka otobüs ise Pamukkale ilçesine bağlı Kınıklı Mahallesi Üniversite Caddesinde seyir halindeyken maddi hasarlı trafik kazasına karıştı. Yaşanan kazada hem otobüste hem de çarpıştığı otomobilde maddi hasar meydana geldi. Kaza yapan otobüsteki yolcular, tahliye edilerek başka araçlara yönlendirildi.

(İHA)