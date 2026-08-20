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Halk otobüsü otomobille çarpıştı, kazada 7 kişi yaralandı

Zonguldak’ın Kilimli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında özel halk otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Halk otobüsü otomobille çarpıştı, kazada 7 kişi yaralandı

Edinilen bilgiye göre Güney Mahallesi 202 Caddesi’nde N.Ç. (56) yönetimindeki özel halk otobüsü ile Z.S’nin (66) kullandığı otomobil çarpıştı. Kazada sürücülerin yanı sıra otobüsteki 4 ve otomobildeki 1 yolcu olmak üzere 7 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların hastanedeki tedavisi devam ederken trafik ekipleri cadde üzerinde güvenlik önlemi alarak araç geçişlerini kontrollü şekilde sağladı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Zonguldak
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