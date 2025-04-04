HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Halk otobüsünde unutulan altın dolu çantayı sahibine teslim etti

Halk otobüsünde unutulan altın dolu çantayı sahibine teslim etti

04.04.2025 12:25
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde, halk otobüsü şoförü Tufan Yüzücü, aracında unutulan içerisinde 200 bin lira değerinde ziynet eşya dolu çantayı sahibine teslim etti.

Halk otobüsünde unutulan altın dolu çantayı sahibine teslim etti

Kocaeli’den sabah saatlerinde arkadaşıyla birlikte Sapanca’ya gelen kadın yolcu, Sapanca Özel Halk Otobüsleri İşletmesi terminalinde indiği otobüste çantasını unuttu. Terminalden ayrılan kadın, bir süre sonra içerisinde yaklaşık 200 bin lira değerinde çeyrek altın, kolye ve bileziklerin bulunduğu çantayı fark edip, Sapanca Otobüs ve Minibüsçüler Kooperatifi Başkanı Rıdvan Keskin’e ulaşarak yardım istedi. Kısa bir araştırmanın ardından araç ve sürücü tespit edildi. Araçta yapılan kontrolde ziynet eşyalarının olduğu çanta, yolcuların oturduğu koltuğun altında bulundu. Çanta yolcuya teslim edildi.

Halk otobüsünün sahibi ve sürücüsü Tufan Yüzücü, “Başkanımız Rıdvan Keskin bana ulaşarak bir yolcunun aracımızda içerisinde altınların bulunduğu çantayı unuttuğunu ve aracı kontrol etmemi istedi. Aracımda yaptığım kontrolde buldum ve sahibine teslim ettim. Vatandaşlarımıza buradan seslenmek istiyorum; bu sebeple böylesine kıymetli eşyalarınızı ev ya da banka kasalarınızda muhafaza edin. Her zaman bu kadar şanslı olmayabilirsiniz’’ ifadelerini kullandı

JGHKJGK

Ziynet eşyalarına kavuşan yolcu ise sürücü Yüzücü'ye teşekkür etti.

(DHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

Ekrem İmamoğlu Operasyonu
14 yaşındaki çocuk baba katili oldu...14 yaşındaki çocuk baba katili oldu...
Dervişoğlu'nu kızdırdı! "Biz de onu mu boykot edelim?"Dervişoğlu'nu kızdırdı! "Biz de onu mu boykot edelim?"
ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
3.781,32
3.781,79
% -0.4
12:25
Ons Altın / TL
117.492,32
117.528,57
% -0.48
12:40
Ons Altın / USD
3.091,35
3.091,71
% -0.75
12:40
Çeyrek Altın
6.050,11
6.183,22
% -0.39
12:25
Yarım Altın
12.061,44
12.365,32
% -0.4
12:25
Ziynet Altın
24.198,50
24.655,01
% -0.4
12:25
Cumhuriyet Altını
25.543,00
25.929,00
% 0.12
12:22
Anahtar Kelimeler:
Kocaeli Altın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Özgür Özel'e CHP kurultayında sürpriz iki rakip

Özgür Özel'e CHP kurultayında sürpriz iki rakip

Hem ehliyet gitti hem de 285 bin TL ceza yedi

Hem ehliyet gitti hem de 285 bin TL ceza yedi

Büşra Cin'in ölümünden sonra tutuklandı! Yorumlar pes dedirtti

Büşra Cin'in ölümünden sonra tutuklandı! Yorumlar pes dedirtti

Diziden apar topar çıkartılmıştı! Aybüke Pusat için karar verildi

Diziden apar topar çıkartılmıştı! Aybüke Pusat için karar verildi

Otomotiv devi 33 bin aracını 'acilen' geri çağırdı

Otomotiv devi 33 bin aracını 'acilen' geri çağırdı

'Tavuk döner' uyarısı: Çamaşır suyuyla beyazlatıyorlar!

'Tavuk döner' uyarısı: Çamaşır suyuyla beyazlatıyorlar!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Dışarıda yemek masrafına son! İşte, okulda vazgeçilmeziniz olacak...

Dışarıda yemek masrafına son! İşte, okulda vazgeçilmeziniz olacak...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.