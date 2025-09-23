HABER

Halk TV’den ayrılan İsmail Küçükkaya'nın yeni adresi belli oldu! TV100, “Yenigün”ü duyurdu

Türk televizyonculuğunun önemli isimlerinden İsmail Küçükkaya geçtiğimiz günlerde Halk TV'den ayrıldığını açıklamıştı. İsmail Küçükkaya’nın yeni adresi TV100 oldu. Küçükkaya, hafta içi her sabah Yenigün programı ile ekranlarda olacak.

Cansu Akalp

53 yaşındaki İsmail Küçükkaya, 2013'te Fox TV'de Çalar Saat programını hazırlayıp sunmuştu. 2019 yılında Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım arasındaki programın moderatörlüğünü de yapan Küçükkaya, 2022 yılında Halk TV'ye geçmişti.

Uzun seneler boyunca televizyon haberciliğinde dikkat çeken işler yapan İsmail Küçükkaya, Pazartesi sabahından itibaren Tv100 ekranlarında olacak.

TV100 İSMAİL KÜÇÜKKAYA’YI DUYURDU

Kanaldan yapılan açıklamada;

"Uzun yıllardır televizyon haberciliğinde fark yaratan, ilkeli ve samimi duruşuyla izleyicilerin gönlünde yer edinen İsmail Küçükkaya, haberin nabzını TV100 ekranlarında tutacak.

Gündemi belirleyen yorumları, haberin merkezinden aktardıkları, adil ve tarafsız haberciliğiyle Türkiye’nin nabzını tutan "İsmail Küçükkaya ile Yenigün", 13. sezonuyla ekranlara geliyor.

İsmail Küçükkaya ile Yenigün" Pazartesi’den itibaren hafta içi her sabah 08.00’de tv100’de!" ifadeleri kullanıldı.

ismail küçükkaya TV100
