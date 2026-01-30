HABER

23 ilde uyuşturucu operasyonu! Ali Yerlikaya duyurdu: '6 milyon adet uyuşturucu hap ele geçirdi'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 23 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda; 6 milyon uyuşturucu hap ile 270 kilo uyuşturucu ele geçirdiğini, 521 şüphelinin yakalandığını ve 177'sinin tutuklandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, jandarma tarafından son 2 haftada düzenlenen operasyonları, sanal medya hesabından duyurdu. Buna göre; 46 narkotik ve asayiş ekibi, 414 personelin katılımıyla; 23 ilde gerçekleşen operasyonlarda 6 milyon adet uyuşturucu hap ile 270 kilo uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonlarda 521 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 177'si tutuklandı. 91'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Yakalanan şüphelilerin sosyal medya ve mesajlaşma programları üzerinden uyuşturucu madde sattıkları ve uyuşturucu ticaretini organize şekilde yürüttükleri tespit edildi.

'UYUŞTURUCUYLA SAVAŞIMIZ KARARLI BİR SEFERBERLİKTİR'

Yerlikaya, "Uyuşturucuyla savaşımız; çok katmanlı, çok boyutlu ve kararlı bir seferberliktir. Elebaşından yöneticisine, üreticisinden torbacısına kadar zincirin her halkasını büyük operasyonlarla tek tek kırıp atıyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

