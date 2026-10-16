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Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş görevinden istifa etti

Kapatılan ve kayyum atanan Halk TV'nin Genel Yayın Yönetmeni, "Kayyum altında çalışmayı reddediyorum" diyerek genel yayın yönetmenliğinden istifa etti.

Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş görevinden istifa etti
Mustafa Fidan

Halk TV televizyonuna 14 Ekim sabah saatlerinde kayyum atandı ve kanalın normal yayın akışı durduruldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kanalın sahibi Cafer Mahiroğlu'na yönelik soruşturma olduğunu ve 11 kişinin gözaltında olduğunu açıkladı.

Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş görevinden istifa etti 1

HALK TV GENEL YAYIN YÖNETMENİ TOKTAŞ İSTİFA ETTİ

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Halk Tv Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, kanala atanan kayyum ekibinin bünyesinde çalışmayı reddettiğini dile getirerek genel yayın yönetmenliği görevinden istifa ettiğini duyurdu.

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Anahtar Kelimeler:
Halk TV kayyum
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