Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş görevinden istifa etti

Halk TV televizyonuna 14 Ekim sabah saatlerinde kayyum atandı ve kanalın normal yayın akışı durduruldu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kanalın sahibi Cafer Mahiroğlu'na yönelik soruşturma olduğunu ve 11 kişinin gözaltında olduğunu açıkladı.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Halk Tv Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, kanala atanan kayyum ekibinin bünyesinde çalışmayı reddettiğini dile getirerek genel yayın yönetmenliği görevinden istifa ettiğini duyurdu.
Kayyum altında çalışmayı redderek Halk TV genel yayın yönetmenliğinden istifa ettim. https://t.co/y8Ta3gNcgD— Suat Toktaş (@SuatToktas) October 16, 2026
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