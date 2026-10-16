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ÖSYM, İstanbul'da hafta sonu yapılacak sınavların ertelendiğini duyurdu

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), İstanbul'da hafta sonu beklenen şiddetli yağış nedeniyle kentte gerçekleştirilecek sınavların ertelendiğini bildirdi.

ÖSYM, İstanbul'da hafta sonu yapılacak sınavların ertelendiğini duyurdu

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul Valiliği tarafından alınan karar doğrultusunda, hafta sonu İstanbul'da yapılması planlanan tüm sınavlar ertelendi.

ÖSYM'NİN BAZI SINAVLARI ERTELENDİ

Bu kapsamda, ÖSYM tarafından 17-18 Ekim'de İstanbul'da uygulanması planlanan Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2026/11 Farsça/İngilizce) ile Tarım ve Orman Bakanlığı Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancılık Yazılı Sınavı gerçekleştirilemeyecek.

ÖSYM, İstanbul da hafta sonu yapılacak sınavların ertelendiğini duyurdu 1

İSTANBUL DIŞINDAKİ İLLERDE PLANLANDIĞI GİBİ YAPILACAK

İstanbul dışındaki tüm sınav merkezlerinde ise ilgili sınavlar planlandığı şekilde uygulanacak.

Sınavlara İstanbul'da girecek adayların hak kaybı olmayacak, adaylara gerekli bilgilendirme yapılacak.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
ÖSYM sınav İstanbul
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