Halk TV haber spikeri Ece Üner ifadeye çağrıldı! Polis eşliğinde götürülüyor: 'Ana Haber'de birlikte olamayabiliriz'

Halk TV spikeri Ece Üner sosyal medya hesabından ifadeye çağrıldığını ve akşam yayınlanan ana haber bülteninde olamayacağını açıkladı.

Üner sosyal medya hesabından, "Savcılık tarafından ifadeye çağrıldım, henüz nedenini bilmiyorum. Öğrendiğimde sizi de bilgilendireceğim. İfademin uzaması halinde bu akşam Ana Haber’de birlikte olamayabiliriz." açıklamasını paylaştı.

SAYMAZ'A DA YURT DIŞI YASAĞI KONMUŞTU

Gazeteci İsmail Saymaz da geçtiğimiz hafta ailesiyle birlikte yurt dışına çıkarken pasaportuna el konulduğunu belirtmişti. Halk TV'de görev yapan Saymaz soruşturma kapsamında bu tedbirin uygulandığını avukatlarının bile sebebini öğrenemediği söylemişti.

ÜNER NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Ekol TV muhabiri Dilek Yaman Demir konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı;

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, geçtiğimiz günlerde İsmail Saymaz'a yurt dışına çıkış yasağı koymuştu. Ece Üner, konuya ilişkin paylaşımda bulunan İsmail Saymaz'ın gönderisine yorum yaptı. Soruşturmanın memurlarını hedef gösterdiği ve hakaret ettiği gerekçesiyle ifadeye çağrıldı.