HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Halk TV haber spikeri Ece Üner ifadeye çağrıldı! Polis eşliğinde götürülüyor: 'Ana Haber'de birlikte olamayabiliriz'

Halk TV haber spikeri Ece Üner ifadeye çağrıldı! Polis eşliğinde götürülüyor: 'Ana Haber'de birlikte olamayabiliriz'

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Kıdemli Şef Editörü
18.03.2025 14:51
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son günlerde ses getiren operasyonlara bir yenisi daha eklendi. Halk TV haber spikeri Ece Üner savcılık tarafından ifadeye çağrıldı. Üner polis eşliğinde ifadeye götürülüyor. Konuyla ilgili Ece Üner'den ilk açıklama geldi.

Halk TV haber spikeri Ece Üner ifadeye çağrıldı! Polis eşliğinde götürülüyor: 'Ana Haber'de birlikte olamayabiliriz'

Halk TV spikeri Ece Üner sosyal medya hesabından ifadeye çağrıldığını ve akşam yayınlanan ana haber bülteninde olamayacağını açıkladı.

ECEA1

Üner sosyal medya hesabından, "Savcılık tarafından ifadeye çağrıldım, henüz nedenini bilmiyorum. Öğrendiğimde sizi de bilgilendireceğim. İfademin uzaması halinde bu akşam Ana Haber’de birlikte olamayabiliriz." açıklamasını paylaştı.

SAYMAZ'A DA YURT DIŞI YASAĞI KONMUŞTU

Gazeteci İsmail Saymaz da geçtiğimiz hafta ailesiyle birlikte yurt dışına çıkarken pasaportuna el konulduğunu belirtmişti. Halk TV'de görev yapan Saymaz soruşturma kapsamında bu tedbirin uygulandığını avukatlarının bile sebebini öğrenemediği söylemişti.

ÜNER NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Ekol TV muhabiri Dilek Yaman Demir konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı;

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, geçtiğimiz günlerde İsmail Saymaz'a yurt dışına çıkış yasağı koymuştu. Ece Üner, konuya ilişkin paylaşımda bulunan İsmail Saymaz'ın gönderisine yorum yaptı. Soruşturmanın memurlarını hedef gösterdiği ve hakaret ettiği gerekçesiyle ifadeye çağrıldı.

Evde sağlık hizmetleri projesi...Evde sağlık hizmetleri projesi...
Erdoğan'dan İsrail'in katliamına sert tepkiErdoğan'dan İsrail'in katliamına sert tepki
Anahtar Kelimeler:
Halk TV Ece Üner
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Emekli promosyonlarında rekor artış!

Emekli promosyonlarında rekor artış!

Şehit annesinin gördüğü rüya üzerine aile harekete geçti!

Şehit annesinin gördüğü rüya üzerine aile harekete geçti!

Her AVM'de şubesi vardı! Tekstil devi konkordato ilan etti

Her AVM'de şubesi vardı! Tekstil devi konkordato ilan etti

Eski MHP'li başkana belediye binasında saldırı! Yaralılar var: Belediye Başkanı'ndan açıklama geldi

Eski MHP'li başkana belediye binasında saldırı! Yaralılar var: Belediye Başkanı'ndan açıklama geldi

Öcalan çağrısı: 'Kendi partisini kuracağı mekanizmayı oluşturun'

Öcalan çağrısı: 'Kendi partisini kuracağı mekanizmayı oluşturun'

Konya'daki Çanakkale Zaferi töreninde ‘Atatürk' tartışması!

Konya'daki Çanakkale Zaferi töreninde ‘Atatürk' tartışması!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Geri ödeme yok! Bankaya gitmeden alabileceğiniz 20.000 TL nakit fırsatı

Geri ödeme yok! Bankaya gitmeden alabileceğiniz 20.000 TL nakit fırsatı

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Ultra konforlu ayakkabılar, su geçirmez ceketler ve dahası burada!

Ultra konforlu ayakkabılar, su geçirmez ceketler ve dahası burada!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.