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Halsizlik şikayetiyle hastaneye başvurdu! Böbreğinden çıkana inanamadı! Tam 12 santimetre

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
22.01.2025 15:15
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Bursa'da yaşayan Birol Kumoğlu, halsizlik sebebiyle tahlil yaptırmaya gittiğinde böbrek değerlerinin kötü olduğunu sağ böbreğinin küçük olduğunu, sol böbreğinde 12 santimetrelik bir kitle olduğunu ve böbreğin çevresine kanama olduğunu öğrendi. Böbreğini kaybetme riskiyle karşı karşıya kalan Kumoğlu, Bursa'da bulunan özel bir hastanenin üroloji bölümüne başvurdu. 55 yaşındaki hasta, Doç. Dr. Ahmet Şahan'ın yaptığı 2.5 saatlik operasyon sonucunda kitleden kurtularak sağlığına kavuştu.

Halsizlik şikayetiyle hastaneye başvurdu! Böbreğinden çıkana inanamadı! Tam 12 santimetre

Bursa'da yaşayan 55 yaşındaki emekli deniz astsubayı Birol Kumoğlu, halsizlik şikayetiyle ilk önce sağlık ocağına başvurdu. Yaptırdığı tahlillerde böbrek değerlerinin yüksek olduğunu gören Kumoğlu, bunun üzerine Şehir Hastanesi'ne başvurdu. Yapılan görüntülemeler sonucu sağ böbreğin taşa bağlı olarak küçüldüğü, sol böbreğinde ise yaklaşık 12 santimetrelik böbrek ana toplardamarına uzanım gösteren büyük bir kitle olduğu ve böbreğin çevresine kanama olduğu tespit edildi. Böbrek değerlerinin iyi olmaması ve böbreğini kaybetme riski olan hasta, yapılan operasyonla sağlığına kavuştu.

HALSİZLİK ŞİKAYETİYLE DOKTORA BAŞVURDU

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Böbreğindeki hastalıktan dolayı başından geçen süreci aktaran Birol Kumoğlu, "Hastalığım, ilk önce halsizlik ile başladı. Sağlık ocağında yaptırdığım tahlillerde böbrek değerlerimin yüksek olduğunu öğrendim ve bunun üzerine hastaneye başvurdum. Hastanede ultrasona girdim ve tomografi çektirdim. Ultrasonda, sol böbreğimde kitle olduğu görüldü.

"BÖBREĞİMİ KAYBEDEBİLİRDİM"

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Doktorumun yaptığı tahliller ve tetkiklerde sol böbreğimde 10 santimetrenin üzerinde bir kitle, sağ böbreğimde ise 2.5 santimetrelik bir taş olduğunu öğrendim. Ancak 12 santimetrelik kitle nedeniyle böbreğimi kaybedebilirdim. İlk önce kitlenin alınması gerektiğini doktorum anlattı. Ameliyatı olduktan sonra böbrek değerlerim düzelmeye başladı. Doktoruma teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

BÖBREĞİ ALMADAN KİTLEYİ TEMİZLEDİLER

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Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Ahmet Şahan, "Dış merkezde yapılan görüntülemelerde böbreğinde bir kitle tespit edilmişti. Bize geldiğinde böbrek değerleri yüksek olduğundan, ilaçlı filmi nefroloji bölümünün kontrolünde çektik. İlaçlı filmde, ilaçsız filme göre kitlenin ilerlemiş olduğunu ve böbreğin ana toplardamarına doğru yayılım gösteren 12 santimetrelik bir kitle olduğunu gördük. Hastanın diğer böbreği küçük ve içerisinde 2,5 santimetrelik bir taş vardı. Böbrek değerleri yüksek olduğundan, ameliyat yapmayı önerdik.

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Böbrekteki kitleyi, damarın içerisine yayılımıyla birlikte çıkartıp, böbreği korumayı amaçladık. Bütün riskleri hastamıza anlattık ve parsiyel nefrektomi yapmayı kararlaştırdık. Ameliyat yaklaşık 2,5 saat kadar sürdü. Şimdi hastamızın böbrek değerleri daha iyiye gidiyor. Patolojisi bugün çıktı, böbrek dokusu korunmuş ve kanserli doku tamamen temizlenmiş olarak raporlandı. Hastamız, kendisine ilettiğimiz tedavileri de uyguladığı takdirde artık daha da sağlıklı olacak" şeklinde konuştu.

(İHA)

Anahtar Kelimeler:
Ürolog Bursa hastalık Halsizlik böbrek kitle
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