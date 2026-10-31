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Hamaney'den talimat: "Coğrafi sınır tanımayan karşılık verin"

ABD'de yaklaşan seçimler ve İsrail'de kurulan sandık sonrası gözler Orta Doğu'ya çevrilirken; savaşın yeniden tırmanmasının an meselesi olduğu belirtiliyor. ABD saldırıları sonrası kamuoyu önüne çıkmayan İran lideri Mücteba Hamaney'in, ABD ile yeni bir çatışma yaşanabileceğine ilişkin iddiaların gündeme gelmesinin ardından üst düzey askeri yetkililerle bir araya gelerek olası saldırılara karşı "ani ve coğrafi sınır tanımayan bir karşılık verilmesi" talimatını verdiği bildirildi.

Hamaney'den talimat: "Coğrafi sınır tanımayan karşılık verin"

ABD'nin İran'a yönelik yeni saldırılar için 3 Kasım'daki ara seçim sonrasını bekleyeceği basına yansırken, İran lideri Mücteba Hamaney'den yeni talimat geldi. İran liderinin ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre İran lideri Mücteba Hamaney, İran Genelkurmay Başkanı Ali Abdullahi, İran Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Emir Hatemi, Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Tümgeneral Ahmed Vahidi’nin de aralarında bulunduğu üst düzey askeri yetkililerle görüştü.

Hamaney den talimat: "Coğrafi sınır tanımayan karşılık verin" 1

HAMANEY: "SINIR TANIMAYAN KARŞILIK VERİN"

Hamaney'in görüşme sırasında askeri yetkililere olası saldırılara karşı hazırlıklı olmaları talimatını verdiği ve bu tür saldırılara "Ani, etkili ve coğrafi sınır tanımayan karşılık verin." dediği aktarıldı.

İran lideri Hamaney'in ayrıca "Düşmanlar yeniden askeri veya terör saldırılarına başvurursa, bu saldırıların ne zaman ve hangi koşullarda sona ereceğine İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri ve İran milleti karar verecektir." ifadelerini kullandığı belirtildi.

Yerli savunma kapasitesinin taktik ve doktrin açısından güçlendirilmesini ve yeni teknolojilerden yararlanılarak güvenlik mimarisinin geliştirilmesini isteyen Hamaney, silahlı kuvvetlere yönelik mali desteğin artırılması için de çaba gösterilmesi gerektiğini belirtti.

Hamaney den talimat: "Coğrafi sınır tanımayan karşılık verin" 2

HEDEF LİSTESİ GÜNCELLENDİ

Hamaney ile askeri yetkililer arasında gerçekleştirilen görüşmede, İran Silahlı Kuvvetlerinin hedef listesinin güncellendiği, ABD ve İsrail'e ait "maddi ve manevi" tüm unsurların İran'ın saldırı menzili kapsamında hedef listesine dahil edilmesinin kararlaştırıldığı aktarıldı.

Hamaney den talimat: "Coğrafi sınır tanımayan karşılık verin" 3

Görüşmede İranlı komutanların, Hürmüz Boğazı, Umman Denizi ve ülkenin sınır bölgelerinde konuşlu askeri birliklerin durumu ile mevcut mühimmat kapasitesine ilişkin Hamaney'e rapor sunduğu kaydedildi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İran İsrail ABD Amerika Birleşik Devletleri savaş Mücteba Hamaney
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