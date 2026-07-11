Hamaney'in cenaze töreninde intikam yemini! "Milletimizin isteği ve yerine getirilmeli"

İran lideri Mücteba Hamaney, İran'ın eski lideri Ayetullah Ali Hamaney’in cenaze ve defin töreni münasebetiyle yayımladığı mesajında, babasının intikamının alınacağının sözünü verdi.

"İNTİKAM, MİLLETİMİZİN İSTEĞİDİR VE YERİNE GETİRİLMELİDİR"

İran lideri Mücteba Hamaney’in sanal medya hesaplarından, İran'ın eski lideri Ayetullah Ali Hamaney’in cenaze ve defin töreniyle ilgili mesaj yayımlandı. Hamaney mesajında, “İntikam, milletimizin isteğidir ve mutlaka yerine getirilmelidir. Dünyanın özgür insanları yakın zamanda bu ilahi görevin bir bölümünü yerine getirecektir” ifadelerini kullandı.

"BİZ OLSAK DA OLMASAK DA BU KONU GERÇEKLEŞECEK"

Babası Ayetullah Ali Hamaney’in çizdiği yolda ilerlemeye söz verdiğini kaydeden Hamaney, “Suçlu katillerden her iki savaştaki şehitlerin ve senin temiz kanının intikamını alacağımıza söz veriyoruz. Baştan sona listede olan bu suçlular, yataklarında huzurlu bir ölüm isteğini kendileriyle birlikte mezara götürecek. Onlar bu işin şahsım veya diğer yetkililerin varlığına bağlı olmadığını bilmeli. Biz olsak da olmasak da bu konu gerçekleşecek” açıklamasında bulundu.



Kaynak: DHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır