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Hamas: Netanyahu, Gazze'ye saldırıları kasıtlı bir şekilde tırmandırıyor

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun, İsrailli esirlerin akıbetini umursamadan Gazze'ye amansız saldırıları sürdürdüğü vurgulandı.

Hamas: Netanyahu, Gazze'ye saldırıları kasıtlı bir şekilde tırmandırıyor

İsrail'in, arabulucuların ateşkes ve esir takası anlaşmasına yönelik çabalarına kasıtlı bir şekilde askeri tırmanışla karşılık verdiği kaydedildi.

Netanyahu'nun İsrailli esirlerinin akıbetini umursamadığı ve sonu olmayan bir savaşı sürdürdüğü ifade edildi.

"ZAMAN KAZANMANIN VE SALDIRILARI YENİDEN BAŞLATMANIN BİR ARACI"

Açıklamada, "Netanyahu'nun ateşkes olmaksızın müzakerelerde ısrar etmesi, ateşkesi sadece zaman kazanmanın ve saldırıları yeniden başlatmanın bir aracı olarak gören suçlu zihniyetini ortaya koymaktadır." ifadelerine yer verildi.

Hamas Siyasi Büro Üyesi Basim Naim, İngiliz Sky News televizyonuna yaptığı açıklamada, Gazze'de saldırıların sona ermesi için ABD yönetiminden temsilcilerle görüştüklerini söyleyerek, barış için tüm esirleri serbest bırakmaya hazır olduklarını ABD'li temsilcilere ilettiklerini belirtmişti.

İsrail'in Gazze'ye geceden bu yana düzenlediği saldırılarda 94 Filistinlinin öldürüldüğü bildirilmişti.

(AA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Gazze Hamas netanyahu
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