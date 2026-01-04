HABER

Hamas'tan İsrail açıklaması! "Gazze'de ateşkes ihlallerini derinleştiriyor"

Hamas, İsrail’in Gazze Şeridi'nde yaptığı saldırılar ve kontrol alanını aşarak ateşkes anlaşmasına yönelik ihlallerini derinleştirdiğini açıkladı.

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım tarafından yapılan açıklamada, "Siyonist işgalci (İsrail), masum sivilleri öldürmeyi artırarak ve Gazze’nin güneyindeki Han Yunus’taki sarı hattı ileri çekerek ateşkes anlaşmasına yönelik ihlallerini derinleştiriyor. Bu durum, daha fazla yerinden edilmeye yol açıyor." ifadelerini kullandı.

"ETNİK TEMİZLİK"

İsrail’in Gazze’nin bazı kısımlarındaki konutları sistematik biçimde yıktığına dikkati çeken Kasım, bu durumun "kentsel yıkım yoluyla soykırımın sürdürülmesi yoluyla etnik temizlik" olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Kasım, İsrail'in ateşkes anlaşmasında öngörülmesine karşın halen Refah Sınır Kapısı'nı kapalı tuttuğunu ve Gazze'ye yardım girişinin de kısıtlandığını hatırlattı.

İsrail'in Şarm el-Şeyh'deki zirveyi başarısızlığa uğratmaya çalıştığını ifade eden Kasım, arabulucu ve garantör ülkelere İsrail'e baskı yaparak ihlallerin durdurulması çağrısında bulundu.

