Hamas, Trump'ın teklifini kabul etti! "Esirler serbest bırakılacak"

Beyaz Saray, ABD Başkanı Trump'ın Gazze'de planını geçtiğimiz günlerde açıklamıştı. Trump, planın duyurulması sonrasında Hamas'ın yanıtını beklediklerini ifade etmişti. Bugün bir açıklama daha yapan Trump, Hamas'a pazar gününe kadar süre verdiklerini duyurmuştu.

"DAHA ÖNCE KİMSENİN GÖRMEDİĞİ ŞEKİLDE KIYAMET KOPACAKTIR"

Trump "Hamas ile anlaşmaya en geç Pazar akşamı saat 18.00’de (Washington, D.C. saatiyle) varılmalıdır. Her ülke imzaladı. Eğer bu son şans anlaşması sağlanmazsa, daha önce hiç kimsenin görmediği şekilde, Hamas’a karşı kıyamet kopacaktır. Orta Doğu’da barış olacak – bir şekilde ya da diğer şekilde" demişti.

HAMAS'TAN YANIT

Akşam saatlerinde Hamas, Trump'ın Gazze planına ilişkin yanıtını arabuluculara iletti.

"MÜZAKERELERE AÇIĞIZ"

Buna göre Hamas, müzakerelere açık olduklarını ve esirlerin bırakılmasını kabul ettiklerini ifade etti.