Hamas ve İslami Cihad heyetleri, Katar'da, İsrail'le dolaylı müzakere sürecini görüştü

Hamas Liderlik Konseyi Başkanı Muhammed İsmail Derviş başkanlığındaki Hamas heyeti ile Genel Sekreter Ziyad en-Nahhale başkanlığındaki İslami Cihad heyeti Doha'da bir araya geldi.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, heyetlerin, İsrail'in Gazze'de işlediği son katliamlar ile arabulucular kanalıyla yürütülen müzakere sürecini ele aldığı kaydedildi.



ASKERİ GÜÇLERİN GAZZE'DEN ÇEKİLMESİ

Heyetlerin, İsrail'in saldırılarının sona ermesi, askeri güçlerinin Gazze'den çekilmesi ve insani yardım girişlerinin teminat altına alınmasının gerekliliği üzerinde durduğu aktarıldı.

Heyetlerin ayrıca, İsrail'in, Kudüs, Batı Şeria ve 1948'de işgal edilen Filistin topraklarında işlediği suçlar ile Suriye ve Lübnan'daki saldırılarını da kınadığı ifade edildi.

(AA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır