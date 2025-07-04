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Hamas yeşil ışık yaktı! Gözler o tarihe çevrildi: "Trump duyuracak"

İsrail basını, ABD Başkanı Donald Trump'ın 7 Temmuz Pazartesi günü İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmesinde Gazze Şeridi'nde ateşkes ilan edeceğini bildirdi. Bu gelişmenin ardından Hamas, Gazze'de yeni ateşkes teklifine ilişkin "olumlu yanıtını" arabuluculara ilettiğini duyurdu.

Hamas yeşil ışık yaktı! Gözler o tarihe çevrildi: "Trump duyuracak"
Mustafa Fidan

İsrail ile Hamas arasında yapılması beklenen ateşkesle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail Başbakan'ı Netanyahu ile yapacağı görüşmede Gazze Şeridi'nde ateşkes ilan edeceğini bildirmişti.

HAMAS ATEŞKES TEKLİFİNE YEŞİL IŞIK YAKTI

Bu gelişmenin ardından Hamas'tan açıklama geldi. Hamas tarafından yapılan açıklamada, "Arabulucuların son önerisine yönelik iç istişareler tamamlandı. Hamas, olumlu yanıtını arabuluculara iletti ve bu çerçeveyi hayata geçirecek mekanizma üzerinde derhal bir müzakere turuna girmeye tüm ciddiyetiyle hazır" ifadelerine yer verdi.

Hamas yeşil ışık yaktı! Gözler o tarihe çevrildi: "Trump duyuracak" 1

ABD BAŞKANI TRUMP ATEŞKES VE ESİR TAKASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA BEKLENİYOR

İsrailli yetkililer, ABD Başkanı Trump'ın da "Netanyahu ile yapacağı görüşmede Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasına varıldığını duyurmayı hedeflediğini" aktardı.

Hamas yeşil ışık yaktı! Gözler o tarihe çevrildi: "Trump duyuracak" 2

Hamas'ın teklife "evet" diyeceği yönünde mesajlar verdiği belirtilen haberde, anlaşma konusunda ilerleme kaydedildiği fakat serbest bırakılacak Filistinli esirler ve diğer konularda çetin bir müzakere sürecinin yaşanacağı belirtildi.

KATAR ARABULUCULUK ROLÜNÜ ÜSTLENDİ

İsrail'in Hamas'ın yanıtından sonra müzakerelerin başlamasına hazırlandığı, Trump'ın Katar'a, Katar'ın da Hamas'a anlaşma için baskı yaptığı iddia edildi.

04 Temmuz 2025
04 Temmuz 2025

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