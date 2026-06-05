Hamaslı yetkililer, ateşkesi görüşmek üzere Mısır’da

Gazze Şeridi’nde ateşkes müzakereleri sürüyor. Hamas, ateşkes anlaşmasının ilk aşamasının uygulanmasını tamamlamak ve ikinci aşamaya geçiş sürecini görüşmek üzere üst düzey bir heyetin Kahire’ye geldiğini açıkladı.

HAMAS YETKİLİSİ ATEŞKES İÇİN MISIR'DA

Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kahire’de İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik "tekrarlanan saldırılarının durdurulması" ve anlaşmanın ikinci aşamasına geçiş için uygun mekanizmaların oluşturulmasını da ele alınacağı aktarıldı.

Hamas heyetinin Kahire’deki görüşmelerine grubun üst düzey isimlerinden Halil el-Hayya’nın başkanlık ettiği bildirildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır