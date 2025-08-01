HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Hamdi Ulukaya'nın 'Türkiyeli' sözü tepki çekmişti! Bu kez söylemini değiştirdi

Chobani'nin Fenerbahçe'ye sponsor olması spor kamuoyunun önemli gündem maddelerinden biri olmuştu. Chobani'nin sahibi Hamdi Ulukaya imza töreninde 'Türkiyeli' ifadesi kullanmıştı. Ulukaya'nın bu ifadesi tepkileri de beraberinde getirdi. Gelen tepkilerin ardından Ulukaya söylemini düzeltti ve "Türk halkı" dedi.

Hamdi Ulukaya'nın 'Türkiyeli' sözü tepki çekmişti! Bu kez söylemini değiştirdi
Melih Kadir Yılmaz

Spor kamuoyunun bu haftaki önemli gündem başlıklarından biri Fenerbahçe ile Chobani arasında imzalanan sponsorluk anlaşmasıydı. Anlaşmanın imza töreninde dikkat çeken bir durum yaşandı.

Hamdi Ulukaya nın Türkiyeli sözü tepki çekmişti! Bu kez söylemini değiştirdi 1

"TÜM TÜRKİYELİLER VE HALKIMIZ..."

Chobani şirketinin sahibi Hamdi Ulukaya imza törenindeki konuşmasında "Sayın Başkan, değerli yönetim kurulu üyeleri, kıymetli Fenerbahçe ailesi, tüm Türkiyeliler ve halkımız..." şeklinde ifade kullanmıştı.

Hamdi Ulukaya nın Türkiyeli sözü tepki çekmişti! Bu kez söylemini değiştirdi 2

TARTIŞMA KONUSU OLMUŞTU

Ulukaya'nın 'Türkiyeli' söylemi tartışmaları da beraberinde getirmişti. Fenerbahçe'nin resmi hesabından yapılan yeni paylaşımda ise Ulukaya'nın söylemini düzeltmesi dikkat çekti.

HAMDİ ULUKAYA 'TÜRKİYELİ' SÖYLEMİNİ DÜZELTTİ

Bahsi geçen paylaşımda sponsorluğa ilişkin açıklamalarda bulunan Ulukaya şu ifadelere yer verdi:

"En güzel yolculuklar böyle olur. Önce yürekte halledersiniz. Sonra iş güç çıkar gelir. Beni ülkeme sıkı sıkıya bağlayan en önemli şeylerden birisi de Fenerbahçe Dün Fenerbahçe Spor Kulübü, beni evime getirdi. Beni tekrar köklerime bağladı. Vatan derdiyle yanan insanımızı kucaklayıp bu ülkeye getirelim. Bu ülkeyle bağlarını kuralım. Bu can ülkenin müthiş potansiyelini dünyanın her tarafına taşıyalım.

"BUGÜN ONURLU BİR GÜN, GURURLU BİR GÜN"

Fenerbahçe bu ülkenin en büyük değerlerinden bir tanesidir. Bugün onurlu bir gün, gururlu bir gün. Bana bu fırsatı verdiğiniz için Sayın Başkanım, teşekkür ederim. Biz senin, Fenerbahçe'nin ve yönetim kurulunun hizmetindeyiz.

"BİR AYAĞIM ARTIK TÜRKİYE'DE, TÜRK HALKIYLA"

Bir ayağım artık Türkiye'de, Türkiye'mizde, Türk halkıyla. Milletimizin, ülkemizin hizmetindeyim"

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakan Fidan, Suudi mevkidaşı ile görüştüBakan Fidan, Suudi mevkidaşı ile görüştü
Bartın'da yoldan çıkan otomobil devrildi: 3 yaralıBartın'da yoldan çıkan otomobil devrildi: 3 yaralı

Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe sponsor Hamdi Ulukaya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Mourinho Şampiyonlar Ligi kadrosunu açıkladı!

Mourinho Şampiyonlar Ligi kadrosunu açıkladı!

Uyuşturucu içip, yastıkla boğarak öldürdüğü iddia edildi

Uyuşturucu içip, yastıkla boğarak öldürdüğü iddia edildi

İstanbul uçağında ayakta durma kavgası! "Kural dışı yolcu” işlemi başlatıldı

İstanbul uçağında ayakta durma kavgası! "Kural dışı yolcu” işlemi başlatıldı

Ali Koç'un uçağı o adaya indi, taraftar heyecanlandı! İşte o adada tatil yapan dünya yıldızı

Ali Koç'un uçağı o adaya indi, taraftar heyecanlandı! İşte o adada tatil yapan dünya yıldızı

Putin'in gizli haritası ortaya çıktı! 'Her zaman Rus topraklarının bir parçası' diyerek o bölgeleri işaret etti

Putin'in gizli haritası ortaya çıktı! 'Her zaman Rus topraklarının bir parçası' diyerek o bölgeleri işaret etti

Kuşadası'nda iğrenç olay! Turisti taciz edip kaçtı

Kuşadası'nda iğrenç olay! Turisti taciz edip kaçtı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.