Hamdi Ulukaya'nın 'Türkiyeli' sözü tepki çekmişti! Bu kez söylemini değiştirdi

Spor kamuoyunun bu haftaki önemli gündem başlıklarından biri Fenerbahçe ile Chobani arasında imzalanan sponsorluk anlaşmasıydı. Anlaşmanın imza töreninde dikkat çeken bir durum yaşandı.

"TÜM TÜRKİYELİLER VE HALKIMIZ..."

Chobani şirketinin sahibi Hamdi Ulukaya imza törenindeki konuşmasında "Sayın Başkan, değerli yönetim kurulu üyeleri, kıymetli Fenerbahçe ailesi, tüm Türkiyeliler ve halkımız..." şeklinde ifade kullanmıştı.

TARTIŞMA KONUSU OLMUŞTU

Ulukaya'nın 'Türkiyeli' söylemi tartışmaları da beraberinde getirmişti. Fenerbahçe'nin resmi hesabından yapılan yeni paylaşımda ise Ulukaya'nın söylemini düzeltmesi dikkat çekti.

HAMDİ ULUKAYA 'TÜRKİYELİ' SÖYLEMİNİ DÜZELTTİ

Bahsi geçen paylaşımda sponsorluğa ilişkin açıklamalarda bulunan Ulukaya şu ifadelere yer verdi:

"En güzel yolculuklar böyle olur. Önce yürekte halledersiniz. Sonra iş güç çıkar gelir. Beni ülkeme sıkı sıkıya bağlayan en önemli şeylerden birisi de Fenerbahçe Dün Fenerbahçe Spor Kulübü, beni evime getirdi. Beni tekrar köklerime bağladı. Vatan derdiyle yanan insanımızı kucaklayıp bu ülkeye getirelim. Bu ülkeyle bağlarını kuralım. Bu can ülkenin müthiş potansiyelini dünyanın her tarafına taşıyalım.

"BUGÜN ONURLU BİR GÜN, GURURLU BİR GÜN"

Fenerbahçe bu ülkenin en büyük değerlerinden bir tanesidir. Bugün onurlu bir gün, gururlu bir gün. Bana bu fırsatı verdiğiniz için Sayın Başkanım, teşekkür ederim. Biz senin, Fenerbahçe'nin ve yönetim kurulunun hizmetindeyiz.

"BİR AYAĞIM ARTIK TÜRKİYE'DE, TÜRK HALKIYLA"

Bir ayağım artık Türkiye'de, Türkiye'mizde, Türk halkıyla. Milletimizin, ülkemizin hizmetindeyim"