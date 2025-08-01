Hamdi Ulukaya'nın 'Türkiyeli' sözü tepki çekmişti! Bu kez söylemini değiştirdi

Spor kamuoyunun bu haftaki önemli gündem başlıklarından biri Fenerbahçe ile Chobani arasında imzalanan sponsorluk anlaşmasıydı. Anlaşmanın imza töreninde dikkat çeken bir durum yaşandı.
Chobani şirketinin sahibi Hamdi Ulukaya imza törenindeki konuşmasında "Sayın Başkan, değerli yönetim kurulu üyeleri, kıymetli Fenerbahçe ailesi, tüm Türkiyeliler ve halkımız..." şeklinde ifade kullanmıştı.
Ulukaya'nın 'Türkiyeli' söylemi tartışmaları da beraberinde getirmişti. Fenerbahçe'nin resmi hesabından yapılan yeni paylaşımda ise Ulukaya'nın söylemini düzeltmesi dikkat çekti.
Bahsi geçen paylaşımda sponsorluğa ilişkin açıklamalarda bulunan Ulukaya şu ifadelere yer verdi:
"En güzel yolculuklar böyle olur. Önce yürekte halledersiniz. Sonra iş güç çıkar gelir. Beni ülkeme sıkı sıkıya bağlayan en önemli şeylerden birisi de Fenerbahçe Dün Fenerbahçe Spor Kulübü, beni evime getirdi. Beni tekrar köklerime bağladı. Vatan derdiyle yanan insanımızı kucaklayıp bu ülkeye getirelim. Bu ülkeyle bağlarını kuralım. Bu can ülkenin müthiş potansiyelini dünyanın her tarafına taşıyalım.
Fenerbahçe bu ülkenin en büyük değerlerinden bir tanesidir. Bugün onurlu bir gün, gururlu bir gün. Bana bu fırsatı verdiğiniz için Sayın Başkanım, teşekkür ederim. Biz senin, Fenerbahçe'nin ve yönetim kurulunun hizmetindeyiz.
Bir ayağım artık Türkiye'de, Türkiye'mizde, Türk halkıyla. Milletimizin, ülkemizin hizmetindeyim"
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