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Hamidiyeliler geleneksel keşkek hayrında buluştu

Aydın’ın Nazilli ilçesine bağlı kırsal Hamidiye Mahallesi sakinleri imece usulü düzenledikleri dördüncü geleneksel keşkek hayrında buluştu.

Hamidiyeliler geleneksel keşkek hayrında buluştu

Mahalle Muhtarı Hüseyin Tosun öncülüğünde 4 yıl önce başlatılan keşkek hayrı geleneği bu yıl da yaşatıldı. Dördüncüsü gerçekleştirilen etkinlikte de binlerce vatandaş bir araya geldi. Yaklaşık 300 kilo buğday ve 300 kilo et kullanılarak bir gün önceden hazırlanan keşkeğe çorba, turşu ve helva da eklenerek gelen konuklara ikram edildi. Mahalle halkının topladığı yardımlarla imece usulü hazırlanan yaklaşık 10 bin kişilik keşkekten mahalle dışında yaşayan Hamidiyelilerin yanısıra mahalle sakinleri başta olmak üzere siyasi partilerin temsilcileri, başkanları ve yönetim kurulu üyeleri, çevre mahallelerin muhtarları, STK temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, oda başkanları ve davetliler tattı.

"GELENEKSEL HALE GELDİ"

Etkinlik ile ilgili konuşan Hamidiye Mahalle Muhtarı Hüseyin Tosun, destek veren herkese teşekkür ederek, "Mahallemizdeki bu geleneği 4 yıl önce başlattık. İnşallah bundan sonraki yıllarda da devam edeceğiz. Köy halkımızın katkılarıyla yaptığımız bir hayır ve köy halkımıza bu nedenle çok minnettarım. İnşallah hayrımız vesilesi ile yapılan tüm dualarımız kabul olur. Keşkeğimiz yaklaşık 10 bin kişilik yapıldı. 300 kilo et ile 300 kilo buğday hazırlandı. Hayrımıza katılan tüm misafirlerimize ve ilgi gösteren herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

"ALLAH DEVAMINI GETİRSİN İNŞALLAH"

Geleneksel keşkek hayrını çok güzezl bir etkinlik olduğunu ifade eden vatandaşlar da, emeği geçen herkese teşekkür ederek "İnsanlarımızın yardımlaşma duygusu Nazilli’mizin 82 mahallesinde ayrı ayrı, dönem dönem gerçekleşmektedir. Allah kabul etsin inşallah. Hamidiye köyümüz bu hayrı geleneksel hale getirdi. Allah devamını getirsin inşallah. Gerçekten harika bir etkinlikti. Bunda emeği geçen, düzenleyen herkese çok teşekkür ederiz" dediler.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Aydın
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