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Hamile kadın 'stresten doğuracağım' diyerek minibüsten indi! Araç men edildi, sürücünün çalışma ruhsatı askıya alındı

02.02.2025 09:38
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Milyonların yaşadığı İstanbul'da insan canı bir kez daha hiçe sayıldı. Ümraniye'de iki minibüs şoförü yolcu taşırken kalabalık için yarışmaya kalkıştı. Ne kırmızı ışık tanıdılar ne de yaya geçidinde yol verdiler. Araçtaki hamile bir kadın 'Lütfen durum, stresten doğuracağım' diyerek indi. Sürücüler yakalanarak araçları trafikten men edildi ve çalışma ruhsatları askıya alındı.

Ümraniye'de iddiaya göre yarışan iki minibüsün birinde bulunan hamile yolcu “Lütfen durun, stres yüzünden doğuracağım" diyerek inmek istedi. Yolcu minibüsten inerken, bir başka müşteri ise şoförleri kayda alıp tepki gösterdi. Polis tarafından gözaltına alınan iki şoföre, toplamda 56 bin 496 lira idari para cezası uygulanarak, çalışma ruhsatları askıya alınıp araçları trafikten menedildi.

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HİÇBİR KURALI TANIMADILAR

Olay, dün öğle saatlerinde Atatürk Mahallesi Çavuşbaşı Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddede karşılaşan iki minibüs şoförü, birbirleriyle yarışmaya başladı. Kırmızı ışıkta geçtiği ve yaya geçidince durmadıkları öne sürülen iki şoför, trafiği tehlikeye düşürdü.

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"STRES YÜZÜNDEN DOĞRURACAĞIM"

O sırada minibüslerin birinde olan hamile yolcu, iddiaya göre “Lütfen durun, stres yüzünden doğuracağım" diyerek inmek istedi. Korkuyla minibüsten inen kadın ağlarken, bir başka yolcu ise şoförleri kayda alıp tepki gösterdi. Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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SÜRÜCÜLER YAKALANDI, İŞLEM YAPILDI

Olayın ardından çalışma başlatan İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, görüntülerden minibüslerin plakalarını tespit etti. Yapılan incelemeler sonucunda 34 M 3527 plakalı minibüsün şoförünün Ramazan K. (35), diğer yarıştığı 34 M 1395 plakalı minibüs şoförünün ise Doğukan E. (40) olduğu belirlendi. Gözaltına alınan iki şoförün ifadesi alınarak 'trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçundan adli işlemleri yapıldı.

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ARAÇ MEN EDİLDİ, İFADE SONRASI SERBEST BIRAKILDILAR

Ayrıca her iki şoföre, Karayolları Trafik Kanununun 'Büyükşehir Belediye kanunu kapsamında verilmiş çalışma izninin süresi bittiği halde belediye sınırları dahilinde yolcu taşımak', 'Yönetmelikte gösterilen kurallara uymamak', 'Taşıt yolunda duraklamak', 'Fazla yolcu almak', 'Yayaların trafiğini engelleyecek şekilde davranışlarda bulunmak', 'Saygısızca araç kullanmak' ve 'Emniyet kemeri kullanmamak' maddelerinden ayrı ayrı toplamda 28 bin 248 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca şoförlerin çalışma ruhsatları askıya alınarak araçları da trafikten menedildi. İşlemleri tamamlanan iki şoför savcılık kararıyla emniyetten serbest kaldı. (DHA)

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Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
İstanbul Minibüs hamile
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