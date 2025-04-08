Hamile kadını da acımadan öldürmüşlerdi! Şişli'deki maskeli saldırganlar yakalandı: "Gereği yapıldı"

Dün Şişli'de 4 katlı binanın zemin katındaki dairede silahlı saldırıda 1'i hamile kadın 2 kişi öldürülmüştü. Saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen yüzleri maskeli 4 şüphelinin kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansımıştı.

HAMİLE KADINI TEK KURŞUNLA ÖLDÜRDÜLER

Hamile olduğu öğrenilen Kader Küçükcoşkun ve Gültekin Gezer kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti. Küçükcoşkun'un 1 kurşun ile Gezer'in ise 9 kurşunla öldüğü belirlendi.

5 KİŞİ YAKALANDI, BİRİ "GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞIYLA" SUÇLANIYOR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın "Gereği yapıldı" diyerek yaptığı açıklamaya göre olayla ilgili 5 kişi yakalandı.

4 şüpheli İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi, bir şüpheli ise "Göçmen Kaçakçılığı" suçundan adliyeye sevk edildi.

“GEREĞİ YAPILDI”

İstanbul Şişli'de öldürülen hamile kadın Kader Küçükcoşkun ve Gültekin Gezer'in cinayet şüphelileri yakalandı❗



Edirne Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce bir araca yapılan operasyonda;



6 Nisan 2025 tarihinde İstanbul Şişli’de Gültekin Gezer ve Kader… pic.twitter.com/9AKEZRGu5V — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 8, 2025

Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır