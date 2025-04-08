Hamile kadını da acımadan öldürmüşlerdi! Şişli'deki maskeli saldırganlar yakalandı: "Gereği yapıldı"

Dün Şişli'de 4 katlı binanın zemin katındaki dairede silahlı saldırıda 1'i hamile kadın 2 kişi öldürülmüştü. Saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen yüzleri maskeli 4 şüphelinin kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansımıştı.
Hamile olduğu öğrenilen Kader Küçükcoşkun ve Gültekin Gezer kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti. Küçükcoşkun'un 1 kurşun ile Gezer'in ise 9 kurşunla öldüğü belirlendi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın "Gereği yapıldı" diyerek yaptığı açıklamaya göre olayla ilgili 5 kişi yakalandı.
4 şüpheli İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi, bir şüpheli ise "Göçmen Kaçakçılığı" suçundan adliyeye sevk edildi.
“GEREĞİ YAPILDI”— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 8, 2025
İstanbul Şişli'de öldürülen hamile kadın Kader Küçükcoşkun ve Gültekin Gezer'in cinayet şüphelileri yakalandı❗
Edirne Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce bir araca yapılan operasyonda;
6 Nisan 2025 tarihinde İstanbul Şişli’de Gültekin Gezer ve Kader… pic.twitter.com/9AKEZRGu5V
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