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Hamile kadını da acımadan öldürmüşlerdi! Şişli'deki maskeli saldırganlar yakalandı: "Gereği yapıldı"

Dün İstanbul'un Şişli ilçesinde maskeli saldırganlar bir eve girip biri hamile 2 kişiyi öldürmüştü. Olayla ilgili 5 kişi yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya gelişmeyi "Gereği yapıldı" diyerek duyurdu.

Hamile kadını da acımadan öldürmüşlerdi! Şişli'deki maskeli saldırganlar yakalandı: "Gereği yapıldı"

Dün Şişli'de 4 katlı binanın zemin katındaki dairede silahlı saldırıda 1'i hamile kadın 2 kişi öldürülmüştü. Saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen yüzleri maskeli 4 şüphelinin kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansımıştı.

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HAMİLE KADINI TEK KURŞUNLA ÖLDÜRDÜLER

Hamile olduğu öğrenilen Kader Küçükcoşkun ve Gültekin Gezer kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti. Küçükcoşkun'un 1 kurşun ile Gezer'in ise 9 kurşunla öldüğü belirlendi.

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5 KİŞİ YAKALANDI, BİRİ "GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞIYLA" SUÇLANIYOR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın "Gereği yapıldı" diyerek yaptığı açıklamaya göre olayla ilgili 5 kişi yakalandı.

4 şüpheli İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi, bir şüpheli ise "Göçmen Kaçakçılığı" suçundan adliyeye sevk edildi.

Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Şişli hamile
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