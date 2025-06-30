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Hamile kadının sır ölümü: 'Boşanacağım' mesajından 1 dakika sonra camdan düştü!

Gaziantep'te 3. kattan düşerek hayatını kaybeden Emel Akbaş Bayhan'ın ölümüyle ilgili soru işaretleri büyüyor. Genç kadının olaydan dakikalar önce eşiyle tartıştığı ve "Boşanacağım" mesajı attığı ortaya çıktı. Ailesi, cinayet iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Genç kadının olaydan önceki son görüntüleri ortaya çıktı.

Hamile kadının sır ölümü: 'Boşanacağım' mesajından 1 dakika sonra camdan düştü!

Gaziantep’in Şehitkamil ilçesinde 3. kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden 2 aylık hamile Emel Akbaş Bayhan’ın ölümüyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Olaydan kısa süre önce "Boşanacağım" mesajı atan 38 yaşındaki genç kadının, ölümünden önceki son görüntüleri de güvenlik kameralarına yansıdı. Ailesi, Emel’in itildiğini öne sürerek eşinden şikâyetçi oldu.

Olay, 26 Haziran Perşembe günü Onat Kutlar Mahallesi’nde meydana geldi. 38 yaşındaki Emel Akbaş Bayhan, sabah saatlerinde 3. kattaki evinin penceresinden düşerek ağır yaralandı. Hemen yakındaki özel hastaneye kaldırılan genç kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Otopsinin ardından cenazesi Gaziantep Asri Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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Olayın ardından genç kadının ailesi, damatları Şirin Bayhan hakkında suç duyurusunda bulundu. Akbaş ailesi, kızlarının intihar etmediğini, pencereden itildiğini ileri sürdü. Polis, şüpheli sıfatıyla ifadesine başvurduğu Şirin Bayhan’ın zaman zaman maddi sıkıntılar nedeniyle eşiyle tartıştıklarını söylediğini aktardı. Şirin Bayhan, olay günü de eşinin bebeği aldırmak istemesine karşı çıktığını, ardından Emel’in kendi isteğiyle pencereden atladığını iddia etti.

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Ancak olayla ilgili yeni görüntüler ve mesajlar aileyi haklı çıkarmaya başladı. Sabah'ın ulaştığı güvenlik kamerası kayıtlarına göre, olaydan yaklaşık 1,5 saat önce evden çıkmak isteyen Emel, eşi tarafından engellenmeye çalışılıyor. Kadın dakikalar sonra yaya olarak eve geri dönüyor. Binaya girdikten yaklaşık 7-8 dakika sonra ise pencereden düşüyor.

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Polisin şüpheli olarak ifadesine başvurduğu Şirin Bayhan, ifadesinde borçları nedeniyle zaman zaman eşiyle tartışma yaşadıklarını, olaydan önce de eşinin çocuğu aldırmak için hastanede onay vermesi yönündeki talebini kabul etmemesi üzerine tartıştıklarını ve kendisinin odandan çıkarken eşinin bir anda pencereyi açıp atladığını öne sürdü.

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Kızının öldürüldüğünü iddia eden anne Muazzez Akbaş ise, "Kızım intihar etmedi. Kızım kocasıyla hep tartışıyordu. Kocası sürekli kumar oynuyordu. Aylığını sürekli kumara veriyordu. Eve bir şey getirmezdi. Evleneli daha sene olmadı. Defalarca kavga oldu. Bu kavgalar yüzünden karakolluk da olduk. Benim kızım inançlı biriydi, ne kendisine nede başkasına zarar vermezdi. Kızımı kara toprağa koydum, o adam cenazeye bile gelmedi. Şimdi rahat rahat ortalıkta geziniyor. Zaten olaydan sonra evde delil bırakmamış. Yalancı şahit de bulmuş, güya kızım düştükten sonra yerde yatarken bunlara 'ben atladım' demiş. Ölmek üzere olan birinde konuşacak hal mi olur? Şirin 'karım atladı' dediği için polis yukarıda doğru dürüst bir şey yapmamış önce sonra kardeşimin ısrarıyla evde parmak izi ve diğer detaylara baktılar. Polisin, savcının işini en iyi şekilde yapıp adaleti sağlamasını istiyorum" dedi.

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Yeni ortaya çıkan görüntüler ve mesajların da kendilerini desteklediğini savunan Muazzez Akbaş, "Gece evlerinde misafir varmış, Şirin'in kuzeni oradaymış. Başkaları da varmış, sabah hastaneye de geldi bu adam. Gayet serinkanlıydı, bunlar bir şey mi planladı. Zaten Şirin de olaydan 10 dakika sonra kızımın atıldığı pencereyi kapatıp perdeyi çekiyor. Polis içeri girdiğinde ev tertemiz ve derli toplu bir haldeymiş. O kadar kavga etmişler, herhalde kızım düşmeden önce 'evimi toparlayıp da öyle öleyim' demediğine göre Şirin delil bırakmamak için hepsini yapmış. Bu adam kızımın ölüm sebebi, katilidir. Elini, kolunu sallayarak gezmesine dayanamıyorum. Bir önce tutuklanıp demir parmaklıklar ardında konulmalıdır" diye konuştu.

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Kızının Ankara'da yaşayan kuzenine olay anında mesaj atarak çocuk aldırmak ve Şirin'e bağımlı kalmaktan kurtulmak istediğini, atlama anıyla son mesajın gitme dakikasının aynı olduğunu söyleyen anne, "İntihar edecek biri böyle bir mesaj mı yazar? İntihar edeceğini söyler, bitip tükendiğini söyler ama kızım bebeği aldırıp bundan kurtulmak istediğini yazıyor" dedi.

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Gaziantep
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