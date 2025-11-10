HABER

Hamileliğini ailesinden gizledi! Yenidoğan bebeğini poşete koyup aşağı attı

Akılalamaz olayın adresi bu kez Kütahya oldu! Hamileliğini ailesinden gizleyen genç bir kız doğum yaptı ve yenidoğan bebeğini poşete koyup apartman boşluğundan aşağı attı. Talihsiz bebeğin durumu ciddiyetini korurken anne, baba ve yanındakiler gözaltına alındı.

Kütahya'da bir apartmanın havalandırma boşluğuna atılan yeni doğan bebek, hastanede tedavi altına alındı.

BEBEK SESİ HAREKETE GEÇİRDİ

İstiklal Mahallesi Kelebek Sokak'taki bir apartmanın havalandırma boşluğundan bebek sesi geldiği ihbarı üzerine harekete geçildi.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Ekipler, apartmanın havalandırma boşluğunda poşetin içinde bir bebek olduğunu belirledi.

İtfaiye ekiplerince havalandırma boşluğundan çıkarılan ve yaşadığı belirlenen erkek bebek, ambulansla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

SAĞLIK DURUMU KRİTİK

Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan bebeğin, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis ekiplerinin yaptığı araştırmada, bebeğin annesinin apartmanın birinci katında ikamet eden E.Y. (20) ve babasının ise M.G. (22) olduğu tespit edildi.

GÖZALTINA ALINDILAR

Anne E.Y. ve baba M.G. ile aynı dairede ikamet eden 2 kadın, polis ekiplerince gözaltına alındı.

AİLESİNDEN GİZLEMİŞ

Hamile olduğunu ailesinden gizleyen E.Y'nin, bebeği dün sabah saatlerinde banyoda doğurmasının ardından naylon torbaya ve poşete koyarak apartmanın havalandırma boşluğuna attığı öğrenildi.Kaynak: AA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

