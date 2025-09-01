HABER

Hamilelikte baş dönmesi normal midir? Hamilelikte baş dönmesinin nedenleri

Hamilelik sürecinde anne adayının vücudunda birçok değişiklik yaşanır. Hem hormonal hem de fiziksel olarak yaşanan bu değişimler kişiden kişiye değişiklik gösterebilir ya da farklı kişilerde farklı dönemlerde ortaya çıkabilir.

Kadınların hamilelik süreçlerinde hormonlarda birçok değişiklik gözlenir. Bu değişiklikler adet gecikmesi, kusma, mide bulantısı, hazımsızlık, sık sık idrara çıkma, göğüslerde aşırı hassasiyet, kokulara karşı duyarlılığın artması gibi fiziksel etkilere de neden olabilmektedir. İlk dönemlerinden itibaren 9 aylık süreç boyunca anne adayı birçok fiziksel ve hormonal değişiklik yaşayabilmektedir. Kişiden kişiye, sahip olunan bünyeye göre bu durumlar bazen farklı kişilerde farklı dönemlerde görülebilirken bazı kişilerde hiç görülmeyebilir.

Hamile olmayan kişilerde denge kaybı, zayıflık, sersemlik, baygınlık gibi birçok hissi tanımlamak için kullanılan baş dönmesi durumu farklı nedenlere bağlı olarak ortaya çıkabileceği gibi çeşitli hastalıkların belirtisi olarak da kendini gösterebilmektedir. Çok nadir olarak ciddi bir sağlık sorunu durumunun göstergesi olarak kabul edilen baş dönmesi durumu, halk arasındaki bilinen hali ile bulantıyla birlikte görüldüğünde genel olarak kişinin hamile olduğuna dair bir işaret olarak kabul edilmektedir.

Kişilerde baş dönmesi bazı belirtiler ve farklı durumlar ile birlikte oluşabilmektedir. Dönem hissi, denge kaybı, bayılma ile birlikte görülebilen baş dönmesi durumu stresten, hamilelikten, anlık bir heyecan durumundan ya da fiziksel başka bir hastalıktan kaynaklı olarak ortaya çıkabilen bir durum olarak kabul edilmektedir.

Hamilelikte baş dönmesi normal midir?

Hamilelik sürecinde baş dönmesi durumu, anne adayının vücudunda meydana gelebilen çeşitli fiziksel ve hormonal değişiklikten kaynaklanmaktadır. Özellikle ilk trimester dönemi adı verilen süreçte hormon seviyeleri çok hızlı yükseldiği için kan damarları genişler ve kan basıncı düşer. Bu durum da hamile bir kişide baş dönmesi durumuna neden olabilmektedir. Özellikle anne adayı aniden hareket ettiğinde, bir yerden hızlı kalktığında baş dönmesi yaşayabilmektedir.

Halk arasında da bilindiği gibi hamilelik sürecinde baş dönmesi yaşanması normal olarak kabul edilmektedir. Ancak bu süreçte de doktor ile direkt olarak iletişim halinde olunması ve mutlaka doktorun yönlendirmelerine uyulması gerekmektedir.

Hamilelikte baş dönmesinin nedenleri nelerdir?

Hamile bir kişinin hamileliği ilerledikçe yaşadığı fiziksel ve hormonal değişiklikler de çeşitlilik gösterebilmektedir. Göz kararması, baş dönmesi gibi durumlar ve hamileliğin anlaşılmasında da etkili olduğu bilinen kusmalar hamile bir kişinin yaşayabileceği olası fiziksel durumlar olarak kabul edilmektedir. İlerleyen dönemlerinde hamilelikte rahim büyür, pelvis bölgesinde yer alan büyük kan damarlarına baskı oluşturarak dolaşımı etkiler. Baş dönmesi ve göz kararması ya da benzeri durumlar da bu sürecin sonunda oluşur.

Baş dönmesi durumunun hamilelik sürecinde yaşanmasının en yaygın nedenlerinden bazıları şu şekildedir:

  • Hamilelik sürecinde enerji ihtiyacında artış gözlemlenir. Düzensiz ve yanlış beslenme, uzun süre aç kalma gibi durumlarda kan şekeri hızlı bir şekilde düşer. Bu durum da düşük kan şekeri kaynaklı olarak baş dönmesi ve bu durum ile birlikte mide bulantısına da yol açabilir.
  • Hamilelikte vücutta artan kan üretimi için demire daha çok gereksinim duyulur. Demir eksikliği durumu da yeterli oksijen taşınmasını engeller ve baş dönmesi oluşur.
  • Daha çok üçüncü trimesterde gerçekleşen rahim büyümesi durumu ana damarların sıkıştırılmasına neden olur. Kan kalbe dönerken zorlanır ve baş dönmesi yaşanır.
  • Yeterli sıvı tüketilmediği zaman vücut susuz kalınca kan basıncı düşer ve baş dönmesi olur.
  • Uzun süre yatmak ya da uzun süre ayakta kalmak vücudun dengesini bozarak baş dönmesine yol açabilir.
