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Hangi bakanlar gidecek? Kulisler artık bu sorunun cevabını arıyor: ‘Erdoğan o bakanlarla görüşüp teşekkür etti’

22.02.2025 07:59
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Daha önce Mynet’in de gündeme getirdiği kabine değişikliğinin artık her an yaşanabileceği kulislerde yüksek sesle konuşulmaya başlandı. Son olarak gazeteci Fatih Atik, kabinede değişimin her an açıklanabileceğini belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görevden alınacak bakanlarla görüşüp kendilerine teşekkür ettiğini aktardı.

Hangi bakanlar gidecek? Kulisler artık bu sorunun cevabını arıyor: ‘Erdoğan o bakanlarla görüşüp teşekkür etti’

Bakanlar Kurulu’nda değişiklik nasıl yapılacak? Kulisler artık kabinede değişim olacak mı sorusu yerine kimler gidecek, kimler kalacak sorusunun peşine düştü. AK Parti, 23 Şubat'ta yapılacak kongreye hazırlanırken, gözler olası kabine değişimine çevrilmiş durumda. Siyaset kulislerinde günlerdir hangi bakanların gideceği, yerine kimlerin geleceği konuşuluyor. TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, kabine değişiminin an meselesi olduğunu kaydetti.

TGRT Haber'de katıldığı canlı yayında AK Parti kulislerinden son bilgileri aktaran Atik, "Bu gece kabinede bir değişiklik olacağı havası hakim. Herkes teyakkuz halinde" dedi.

Fatih Atik, "Hatta sayın Cumhurbaşkanı'nın bazı bakanlar ile görüşüp kendilerine teşekkür ettiğine dair bilgiler geldi. Ama hangi bakanlar ve kaç bakan belli değil. Ticaret ve Aile bakanlıklarının adı geçiyor ama net değil" ifadelerini kullandı.

KABİNE DEĞİŞİKLİĞİ BUGÜN DE AÇIKLANMADI

Öte yandan kabine değişikliğinin dün gece yayımlanan Resmi Gazete’de de yer alabileceğine yönelik büyük bir beklenti oluşmuştu. Ancak Resmi Gazete'nin bugün yayımlanan sayısında kabine değişikliğine ilişkin bir kararname yer almadı.

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Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bakan Recep Tayyip Erdoğan Bakanlar kurulu kabine
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