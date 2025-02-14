KABİNE mesajı sonrası herkes meraklandı 6 bakan değişiyor: İşte o koltuklar! AK Parti tarihinde bir ilk....

MYNET ÖZEL | Topluma verdiği mesajla birlikte kabinedeki bazı bakanlardan memnun olmadığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine revizyonunu işaret ederek 'Dinamik bir yapı kuracağız' dedi. Bu dinamik yapı kurulurken en az 6 bakanın koltuğunu kaybetmesi bekleniyor. Hangi bakanlıklar değişecek?

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR - ALPARSLAN BAYRAKTAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın değiştirmesi beklenen koltuklardan biri de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı koltuğu. Alparslan Bayraktar'ın yerine yeni bir figürle yola devam edilmesi bekleniyor.

GENÇLİK VE SPOR - OSMAN AŞKIN BAK

Daha önce de bir dönem Gençlik ve Spor Bakanı olarak görev yapan Osman Aşkın Bak'ın metal yorgunluk yaşayan isimlerden biri olduğu bu nedenle dinlendirileceği Ankara kulislerindeki bilgilerden...

TARIM VE ORMAN - İBRAHİM YUMAKLI

Tarım ve Orman Bakanlığı'nda daha önce bakan yardımcılığı görevinde bulunan İbrahim Yumaklı; bu dönem bakanlık görevinde bulundu. Yumaklı'nın da değişecek isimler arasında olması bekleniyor.

TİCARET - ÖMER BOLAT

Kabinenin önemli isimlerinden biri olan Ömer Bolat da görevini devretmeye hazırlanıyor. Ömer Bolat yerine bakanlığa birçok aday var.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK - VEDAT IŞIKHAN

Vedat Işıkhan'ın da değişecek adaylardan biri olduğu gelen bilgiler arasında. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın yerine de birçok isim aday.

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR - MAHİNUR ÖZDEMİR GÖKTAŞ

AK Parti dönemi boyunca ilk kez kabinede Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı erkek olabilir! Mahinur Özdemir Göktaş'ın görevi erkek bir siyasetçiye devretmesi bekleniyor.

AK PARTİ TARİHİNDE BİR İLK OLABİLİR...

Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidar olduğu günden bu yana Güldal Akşit, Nimet Baş, Selma Aliye Kavaf, Fatma Şahin, Ayşenur İslam, Ayşen Gürcan, Sema Ramazanoğlu, Fatma Betül Sayan Kaya, Zehra Zümrüt Selçuk ve Derya Yanık gibi isimler bakanlık yapmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu kez kabinede Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı koltuğunda erkek bir siyasetçiyi değerlendirebilir.

EN SON HASAN GEMİCİ GÖREV ALMIŞTI

Zonguldak doğumlu Hasan Gemici, 1999 - 2002 yılları arasında Kadın ve Aileden sorumlu devlet bakanı olarak görev yapmıştı.