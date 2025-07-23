HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık

Hangi yiyecekler daha çok gaz yapar? Gaz yapan besinler

İnsanların sindirim sistemlerinde birikmiş olan gaz miktarları, kişiden kişiye değişiklik gösterebilen bir durumdur. Bu yüzden normal bir gaz oranı tanımı yapılmamaktadır. Her insanın sindirim kanalında doğal olarak oluşan gazı çıkartması sağlıklı olsa da günlük hayatta utanmaya ya da rahatsızlıklara neden olabilmektedir.

Hangi yiyecekler daha çok gaz yapar? Gaz yapan besinler
Ferhan Petek

Bazı kişilerde gaz birikmesi, aşırı gaz birikmesi olarak kendini gösterebilir. Aşırı gaz oluşması kişinin rahatsızlık hissi duyması ile anlaşılabilmektedir. Doktorlar gaz problemi yaşayan kişilere beslenme alışkanlıkları, yeme içme durumları, sigara ya da alkol kullanımları, diş sağlığı ve ağız sağlığı ile ilgili bazı sorular sorup, gerekli gördükleri testleri yaparak onların sorunlarını tam olarak belirlemeye ve tanı koymaya çalışırlar.

Hangi yiyecekler daha çok gaz yapar?

Aşırı gaz oluşumu kişilerde başka hastalıklara neden olabilmekte ya da bazı hastalıkların belirtilerinden biri olarak kendini gösterebilmektedir. Midede bağırsak kanalındaki gaz oluşumu iki farklı kaynaktan meydana gelebilir. Bunlardan biri hava yutulması diğeri de bağırsakta yer alan zararsız mikro organizmaların gıda artıklarından meydana gelen gaz türüdür.

Özellikle bazı yiyeceklerin ve içeceklerin de insanlarda aşırı gaz oluşumuna neden olabileceği bilenmektedir. Beslenme şekli, yemek yeme hızı gibi farklı başka durumlar da midede aşırı gaz oluşmasına neden olabilmektedir.

Gaz yapan besinler nelerdir?

Alt bağırsakta çok fazla gaz oluşması, belli besinleri çok fazla tüketme nedeni ile ortaya çıkabilen bir durumdur. Tam tahıllı gıdaların, laktoz içeren ürünlerin, işlenmiş tüm gıdaların gaz birikmesine neden olduğu tespit edilmiştir. Bazı besinlerin gaz oluşumuna neden olduğu bilinmektedir ve bu besinler şunlardır:

  • İşlenmiş gıdalar (Salam, sosis, sucuk, hazır çorbalar, hazır köfteler gibi yiyecekler)
  • Çavdar
  • Kepek
  • Yulaf
  • Tam tahıllı gıdalar
  • Kuru fasulye
  • Mercimek
  • Nohut
  • Barbunya
  • Bezelye
  • Baharatlardan bazıları
  • Brokoli
  • Lahana
  • Karnabahar
  • Brüksel lahanası
  • Laktoz içeriği bulunan süt ürünleri
  • Gazlı tüm içecekler
  • Mısır
  • Erişte
  • Patates
  • Buğday
  • Çeşitli şekerlemeler
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Baraj gölünde boğulan 2 genç son yolculuğuna uğurlandıBaraj gölünde boğulan 2 genç son yolculuğuna uğurlandı
Kartal'da motosiklet kazası: Yüzme antrenörü ağır yaralandı!Kartal'da motosiklet kazası: Yüzme antrenörü ağır yaralandı!

Anahtar Kelimeler:
gaz sancısı gaz çıkarma besin gaz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Cezayı sigara içen de ödeyecek! Sağlık Bakanlığı'ndan yeni karar

Cezayı sigara içen de ödeyecek! Sağlık Bakanlığı'ndan yeni karar

Haftanın en sıcak günü yaşanacak! Uyarılar art arda geliyor

Haftanın en sıcak günü yaşanacak! Uyarılar art arda geliyor

Ayda 15 ton satıyor! Memurdu, istifa edip kurdu 'Fırsatı görünce...'

Ayda 15 ton satıyor! Memurdu, istifa edip kurdu 'Fırsatı görünce...'

Evladına acımadı! Yere düşürdü, defalarca bıçaklayarak katletti... O anlar kamerada

Evladına acımadı! Yere düşürdü, defalarca bıçaklayarak katletti... O anlar kamerada

SON DAKİKA | MSB duyurdu: Türkiye ile İngiltere arasında Eurofighter anlaşması imzalandı

SON DAKİKA | MSB duyurdu: Türkiye ile İngiltere arasında Eurofighter anlaşması imzalandı

2023'ten beri bekleniyordu! Almanya Türkiye'ye Eurofighter satacak: Dudak uçuklatan meblağ...

2023'ten beri bekleniyordu! Almanya Türkiye'ye Eurofighter satacak: Dudak uçuklatan meblağ...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.