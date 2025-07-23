Hangi yiyecekler daha çok gaz yapar? Gaz yapan besinler

Bazı kişilerde gaz birikmesi, aşırı gaz birikmesi olarak kendini gösterebilir. Aşırı gaz oluşması kişinin rahatsızlık hissi duyması ile anlaşılabilmektedir. Doktorlar gaz problemi yaşayan kişilere beslenme alışkanlıkları, yeme içme durumları, sigara ya da alkol kullanımları, diş sağlığı ve ağız sağlığı ile ilgili bazı sorular sorup, gerekli gördükleri testleri yaparak onların sorunlarını tam olarak belirlemeye ve tanı koymaya çalışırlar.

Hangi yiyecekler daha çok gaz yapar?

Aşırı gaz oluşumu kişilerde başka hastalıklara neden olabilmekte ya da bazı hastalıkların belirtilerinden biri olarak kendini gösterebilmektedir. Midede bağırsak kanalındaki gaz oluşumu iki farklı kaynaktan meydana gelebilir. Bunlardan biri hava yutulması diğeri de bağırsakta yer alan zararsız mikro organizmaların gıda artıklarından meydana gelen gaz türüdür.

Özellikle bazı yiyeceklerin ve içeceklerin de insanlarda aşırı gaz oluşumuna neden olabileceği bilenmektedir. Beslenme şekli, yemek yeme hızı gibi farklı başka durumlar da midede aşırı gaz oluşmasına neden olabilmektedir.

Gaz yapan besinler nelerdir?

Alt bağırsakta çok fazla gaz oluşması, belli besinleri çok fazla tüketme nedeni ile ortaya çıkabilen bir durumdur. Tam tahıllı gıdaların, laktoz içeren ürünlerin, işlenmiş tüm gıdaların gaz birikmesine neden olduğu tespit edilmiştir. Bazı besinlerin gaz oluşumuna neden olduğu bilinmektedir ve bu besinler şunlardır: