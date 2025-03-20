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Hantavirüs nedir, nasıl bulaşır? Hantavirüs belirtileri ve tedavisi

Defne Vera Şahin Defne Vera Şahin
20.03.2025 20:13
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Çin ile gündeme gelen koronavirüs sonrasında hantavirüs de merak edilmeye başlanmıştır. Virüse yakalanan 1 kişinin hayatını kaybettiği bildirilirken, virüsün kemirgen canlılardan insanlara solunum, idrar ve dışkı bulaşıyla geçtiği bilinmektedir. Peki, hantavirüs nedir, nasıl bulaşır?

Hantavirüs nedir, nasıl bulaşır? Hantavirüs belirtileri ve tedavisi

İçindekiler

  • Hantavirüs nedir?
  • Hantavirüs nasıl bulaşır?
  • Hantavirüs belirtileri nelerdir?
  • Hantavirüs öldürür mü?

Yakın tarihte küresel olarak büyük etkiye neden olan koronavirüs sonrasında, Çin’de hantavirüs sebebiyle bir hastanın yaşamını yitirdiği belirtildi. Dünya çapında yüksek oranda ölümle sonuçlanan koronavirüsle ilgili haberler hâlâ gelirken, hantavirüsün ne olduğu ve ne gibi belirtiler gösterdiği araştırılmaya başlandı. Geçmiş senelerde de görülen hantavirüsün yeni bir virüs olmadığı bilgisi açıklanmaktadır. Hantavirüs enfeksiyonu veya hantavirüs olarak tanımlanan bu hastalığın dünya genelinde farklı varyasyonları görülürken, bölgesel olarak farklı semptomlara yol açtığı söylenmektedir.

Hantavirüs nedir?

Hantavirüs adı verilen hastalık, Bunyaviridae ailesine ait olan tek sarmallı bir RNA virüsüdür. Hantavirüs ilk defa 1970’li yıllarda Kore'de görülmüş ve Seul virüsü olarak tanımlanmıştır. Hastalık farklı coğrafyalarda birden fazla varyasyon ve çeşitli tablolarla seyreder.

Hantavirüs, doğal bir virüs olarak tanımlanırken başlıca sebebi kemirgen canlılardır. Hantavirüs Türkiye’de de görülmüştür, ancak hızlı bir yayılım yaşanmamıştır. Hantavirüs tedavisinde virüse karşı direkt olarak etki gösteren bir tedavi mevcut değildir. Hantavirüs hastalığının tedavisinde genel olarak hastanın yaşadığı semptomları iyileştirmeye yönelik bir tedavi planı uygulanmaktadır.

Hantavirüs nasıl bulaşır?

Araştırmalara sonucunda virüsün kemirgenlerin dışkı, tükürük veya idrarından bulaştığı tespit edilmiştir. Bununla beraber virüsle enfekte olan su, cisim gibi maddelerin çeşitli yollarla insanlara temas etmesi de ve havadaki partiküller de hastalığın bulaşmasına yol açabilmektedir.

Hantavirüs belirtileri nelerdir?

Virüs bedene girdikten sonra görülen Hantavirüs belirtileri 1 ve 5 hafta arasında değişen bir kuluçka döneminden sonra ortaya çıkar. Hantavirüsün erken belirtileri şu şekilde sıralanabilir:

  • Baş ağrısı
  • Ateş, üşüme ve titreme
  • Mide bulantısı ve kusma
  • İshal ve karın ağrısı
  • Yorgunluk ve halsizlik
  • Eklem ve kas ağrıları

Hantavirüs öldürür mü?

Hantavirüs ölüm oranının %30 ila %50 arasında değiştiği bildirilmiştir. Hantavirüs sebep olduğu ciddi semptomlar sonucunda ölümcül olabilir. Tedavi gören ağır hastalarda solunum cihazına bağlanma gereksinimi olabilir. Asya ve Avrupa bölgelerinde görülen hantavirüs türlerinin genellikle böbrek sendromu ve hemorajik ateşe sebep olduğu bildirilmiştir. Dünyaca ünlü Oscar ödüllü Gene Hackman ve eşi piyanist Betsy Arakawa'nın da bu virüs sonucunda hayatını kaybettiği bilinmektedir.

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Anahtar Kelimeler:
Çin koronavirüs
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