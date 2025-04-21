Hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, aranan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik yürütülen önleyici kolluk devriyesi sırasında önemli bir başarıya imza attı. Yapılan çalışmalar neticesinde, bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık ve basit yaralama suçlarından 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.A. isimli şahıs, Afyonkarahisar il merkezinde yakalandı. Yakalanan şahıs, işlemleri tamamlandıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı ve Afyonkarahisar E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.

Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır