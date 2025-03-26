Hapis cezasıyla aranıyordu: Jandarma yakaladı!

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan incelemelerde O.Ş.B., isimli şahsın bir yabancıyı ülkeye sokan veya ülkede kalmasına imkan sağlama suçundan 4 yıl 8 ay 7 gün hapis cezası olduğu belirlendi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi Emirdağ ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Afyonkarahisar Bolvadin T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

(İHA)Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır